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LIČNOST DANA

Momčilo Otašević: Priznanje koje je stiglo u pravom trenutku

Regionalni glumac prve klase osvojio je prvo priznanje u karijeri, potvrdivši da publika i struka prepoznaju godine predanog rada

Momčilo Otašević. Srecko Niketic/PIXSELL

Piše: Radenko Udovičić

prije 1 sat 26 minuta

Postoje nagrade koje dolaze rano i one koje dolaze onda kada zaokruže jednu važnu umjetničku priču. Za Momčila Otaševića, crnogorsko-hrvatskog glumca, ovo priznanje pripada upravo ovoj drugoj kategoriji.

Na Mediteranskom filmskom festivalu u Trebinju nagradu za glavnu ulogu u filmu „Crna truba“ je podijelio s glumačkom legendom Zijahom Sokolovićem, što njen značaj čini još većim. Prema riječima samog Otaševića, riječ je o prvoj nagradi koju je dobio u životu, uprkos tome što iza sebe ima brojne zapažene uloge na filmu, televiziji i u pozorištu.

Tokom proteklih godina Otašević je izrastao u jednog od najprepoznatljivijih glumaca mlađe generacije u regionu. Publiku je osvajao talentom, prirodnošću i uvjerljivim interpretacijama, gradeći karijeru bez velikih riječi, ali s mnogo kvalitetnih uloga.

Zato ovo priznanje nije samo nagrada za jednu sezonu ili jedan projekt. Ono je potvrda kontinuiteta, profesionalizma i posvećenosti glumačkom pozivu.

Ponekad je potrebno vrijeme da priznanje sustigne nečiji rad. U slučaju Momčila Otaševića, ono je stiglo zasluženo – kao potvrda da je već odavno ostavio prepoznatljiv trag na regionalnoj filmskoj i televizijskoj sceni.

Prva nagrada često je tek početak jednog novog poglavlja. Kada dolazi nakon godina uspješne karijere, ona ima posebnu težinu i vrijednost.

# LIČNOST DANA
# MOMČILO OTAŠEVIĆ
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