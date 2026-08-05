Sigurnost na meti

Dvije pucnjave u razmaku od svega 24 sata ozbiljno su uznemirile stanovnike Istočnog Sarajeva i ponovo otvorile pitanje sigurnosti na ulicama ovog grada.

Prvi slučaj dogodio se 2. avgusta u Spasovdanskoj ulici, gdje je vatrenim oružjem ranjen Kosta Pandurević. Policija je ubrzo identifikovala osumnjičenog Đorđa Ždrala i za njim raspisala potragu. Prema nezvaničnim informacijama, Pandurević je zadobio najmanje dvije prostrelne rane.

Samo dan kasnije, nova pucnjava odjeknula je u Hilandarskoj ulici. Tom prilikom ranjen je Davor Dabić, osoba koja je, prema ranijim navodima medija, poznata policijskim organima. Policija je blokirala područje i pokrenula istragu, kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.

Iako nadležni za sada nisu saopćili da li su ova dva incidenta međusobno povezana, činjenica da su se dogodila u razmaku od jednog dana, na području iste lokalne zajednice, dodatno je uznemirila građane. Mnogi se pitaju koliko su sigurne ulice kojima svakodnevno prolaze, posebno kada se obračuni vatrenim oružjem događaju u sred naseljenih područja.

Dok građani očekuju konkretne odgovore i rezultate istraga, politička scena ponovo je zaokupljena nacionalnim i svim drugim prepucavanjima, podizanjem tenzija i retorikom koja već godinama dominira javnim prostorom. Međutim, opravdano se postavlja pitanje – može li takva politika riješiti problem sigurnosti ili samo skreće pažnju sa stvarnih problema?

Nacionalističke poruke neće spriječiti pucnjave, niti će spriječiti kriminalne obračune na ulicama. Građanima nisu potrebne nove političke podjele, već efikasna policija, snažno pravosuđe i institucije koje će brzo reagovati, pronaći počinioce i spriječiti da se ovakvi događaji ponavljaju.

Sigurnost građana trebala bi biti apsolutni prioritet svake vlasti. Umjesto svakodnevnih političkih sukoba, građani očekuju da se više pažnje posveti borbi protiv kriminala, kontroli ilegalnog oružja i preventivnim mjerama koje će vratiti osjećaj sigurnosti u gradovima.

Dvije pucnjave u samo dva dana možda nisu dovoljne da se donese zaključak o ukupnom stanju sigurnosti, ali jesu dovoljan alarm da nadležni pokažu kako imaju kontrolu nad situacijom.