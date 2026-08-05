Edin Džeko: Dijamant ne prestaje ispisivati historiju

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko još jednom je pokazao da godine za njega nisu prepreka.

Potpisom novog ugovora potvrdio je da i dalje uživa veliko povjerenje kluba i da ostaje jedan od najcjenjenijih napadača evropskog fudbala.

Dok mnogi igrači u poznijim igračkim godinama razmišljaju o završetku karijere, Džeko nastavlja dokazivati da kvalitet, iskustvo i profesionalizam nemaju rok trajanja.

Njegova posvećenost, golgeterski instinkt i liderske sposobnosti i dalje ga sa 40 godina života čine važnim adutom na terenu, ali i uzorom mlađim generacijama.

Bez obzira na to gdje je igrao, ostavljao dubok trag, a nova sezona u dresu Šalkea će biti njegova 23. u karijeri. Novi ugovor samo je još jedna potvrda da je njegova karijera i dalje na visokom nivou, a navijačima Bosne i Hercegovine razlog više za ponos.

Zbog kontinuiteta vrhunskih partija, dugovječnosti i još jednog značajnog koraka u impresivnoj karijeri, Edin Džeko zasluženo je opet ličnost dana.