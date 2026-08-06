Zijah Sokolović: Nova glumačka mladost

Jedan od najcjenjenijih bosanskohercegovačkih glumaca Zijah Sokolović ovih dana potvrđuje status umjetnika čiji rad ne poznaje granice. Nakon priznanja za pola stoljeća stvaralaštva na Cinehill festivalu, stigla je i nova velika nagrada – Velika povelja Leotara za najbolju mušku ulogu na Festivalu mediteranskog i evropskog filma u Trebinju za ulogu Šumahera u filmu „Paviljon“.

Film reditelja Dine Mustafića osvojio je publiku i filmske kritičare, a Sokolovićeva interpretacija čovjeka koji se, uprkos starosti, usamljenosti i životnim izazovima, ne odriče dostojanstva i vjere u drugačiji svijet, donijela mu je još jedno značajno priznanje u bogatoj karijeri.

Sokolović ističe da umjetnost danas ima važnu ulogu u progovaranju o problemima savremenog društva, dok „Paviljon“ kroz crni humor otvara pitanja dostojanstva ljudi treće životne dobi i potrebe za promjenama.

Više od pet decenija na pozorišnim daskama i filmskom platnu učinili su Zijaha Sokolovića jednim od najprepoznatljivijih glumačkih imena u regionu. Nove nagrade potvrđuju da njegova umjetnost i danas jednako snažno dopire do publike, a film „Paviljon“ nastavlja uspješan festivalski put i izvan granica Bosne i Hercegovine.