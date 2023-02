Rame uz rame s predsjednicima

Na poziv nevladine organizacije „Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light“, 21-godišnji Ismail Ćidić iz Srebrenika, kao jedini predstavnik BiH, od 17. do 19. septembra učestvovao je na WARP samitu u glavnom gradu Južne Koreje, Seulu.



Nije mala stvar učestvovati na ovakvom samitu, rame uz rame s aktuelnim i bivšim predsjednicima i premijerima, predstavnicima vjerskih zajednica i mladih lidera iz više od 100 zemalja. Predstavnik BiH, analizirao je stanje mira iz perspektive naroda u BiH, a predložio je i konkretne mirovne projekte koji će biti realizirani u našoj zemlji uz pomoć ove nevladine organizacije.

Na samitu se razgovaralo i o konfliktima, suživotu i toleranciji, a učesnici su poslali simboličnu poruku mira s Korejskog poluotoka.



Ćidić je student treće godine međunarodnih odnosa i diplomatije na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, gdje je dobio stopostotnu stipendiju. Također, student je druge godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Bio je učenik generacije u Behram-begovoj medresi u Tuzli te državni prvak na debatnim takmičenjima.