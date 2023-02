Nedostaje grobara i pogrebnika: Ko će nas ukopavati

Iako su plaće sigurne i za naše prilike solidne, sve je manje onih koji se odlučuju raditi kao pogrebnici i grobari. Na tržištu radne snage ta zanimanja su među najtraženijima, a brojna komunalna preduzeća su u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka radnika na tim poslovima u problemima.

U KJKP „Pokop“ poslove ukopa, iako uz minimalan broj pogrebnika i grobara, kako kažu, ipak obavljaju nesmetano zahvaljujući periodičnom zapošljavanju novih radnika, iako uz krajnje organizacijske i individualne napore.

Nije privlačan

Međutim, kakva je situacija s nedostatkom tog kadra, najbolje ilustrira činjenica da je na tim mjestima sistematizirano 51, a popunjeno njih 36, te su bili prisiljeni ograničiti broj ukopa na 20 dnevno!

Iako je ovaj posao pogotovo neprivlačan mlađim osobama, u JP „Komos“, koje upravlja Gradskim grobljem Sutina u Mostaru, nedavno se na radom mjestu pogrebnik/grobar zaposlio jedan 24-godišnjak.

Potvrđuje nam to Fikret Dedović, poslovođa Gradskog groblja, ističući da će problem nedostatka radne snage na tim poslovima biti sve izraženiji. Mnogi koji su svoj radni vijek proveli na tim poslovima, kako iznosi, pred penzijom su. S druge strane, naglašava on, to je izuzetno zahtijevan posao.

Teški trenuci

- Jednostavno, nije za ljude u godinama. Iziskuje i snagu i sposobnost, specifičan je jer naši radnici su ti koji i preuzimaju umrle osobe. Nisu to samo osobe koje su umrle prirodnom smrću već, jasno, i oni koji stradaju u udesima, raznim nesrećama. Teški su to trenuci. Nadalje, naši radnici obično imaju i prvi kontakt s porodicama umrlih, tako da je neophodan i poseban pristup u takvim situacijama - kazao nam je Dedović.

Moratorij na zapošljavanje

Poseban izazov u organizaciji posla predstavljaju faktori na koje preduzeće ne utječe u potpunosti, a koji se odnose na moratorij na zapošljavanje, uz napomenu da ova, kao i prethodne vlade KS, imaju razumijevanja i pravovremeno odobravaju zapošljavanje novih izvršilaca na spomenutom radnom mjestu, naveli su iz „Pokopa“.

- Međutim, brzina odlaska radne snage veća je od brzine angažiranja novih radnika - kazali su iz „Pokopa“.

U Sutini je primjetan nedostatak radnika na poslovima iskopa, betoniranja i izlijevanja grobnica, ali za sada nisu morali posezati za mjerom dnevnog ograničavanja ukopa.