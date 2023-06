Nikola Jokić: Nezainteresirani čarobnjak

Denver nagetsi su u finalu NBA lige pobijedili Majami hit ukupnim rezultatom 4:1 i tako prvi put postali prvaci od njihovog ulaska u najelitniju ligu 1976. godine. Za sve to mogu zahvaliti srbijanskom čarobnjaku s loptom Nikoli Jokiću.



Kada se na prvu pogleda, Denver je trebao biti favorit jer su završili sezonu kao najbolja ekipa Zapadne konferencije.

Mnogi sumnjali

Međutim, mnogi su sumnjali. Prognozirao se poraz Nagetsa, što i ne bi bilo šokantno. Na to su nas naučili. Nakon ovogodišnjeg finala više niko niti smije, niti može sumnjati.

Jokić je po ko zna koji put odigrao izvan svih mogućih očekivanja koja su postavljena pred njega. „Džoker“ je ove sezone više puta naglasio kako njemu košarka nije sve u životu, kako ga ne pogađaju porazi. Ipak, ta vatra je tinjala duboko u njegovom srcu, a sve je to krio iza krinke nezainteresiranosti.

On je odlučio da u pravom trenutku u centimetar preciznim potezima razoruža svoje suparnike i ostavi ih u čudu i bunilu. „Pa kako je moguće da on, sav nezgrapan, sa sprintom koji izgleda kao da će se u svakoj sekundi pretumbati i pasti na nos, uradi to? To nema smisla“, većini su se ta pitanja motala u glavi.

Nezgrapna zvijezda

Ta nezgrapna, bucmasta superzvijezda je cijeli svijet naučila da još ima ljepote u ovom sportu. Njegove tripl-dablove, rekorde, individualne nagrade ne treba ni spominjati. Ako njemu ne okupiraju pažnju, zašto bi nama? On se upisao u historiju kao velikan bez nepotrebne pompe. Ipak, možda mu i treba posvetiti odu – on je pokazao da se nenormalno barem na sekundu može učiniti normalnim.

Zvijezda Denvera

Nikola Jokić je sa samo 27 godina uspio postati dvostruki najkorisniji igrač NBA lige i šampion. U finalu je uspio osvojiti i nagradu za najkorisnijeg igrača finalne serije, čime je postao tek četvrti igrač iz Evrope da je dobio to laskavo priznanje. Uz to, uspio je predvoditi sve igrače u ukupnom broju poena, skokova i asistencija u jednom plej-ofu. On je bio prvi kojem je to pošlo za rukom u historiji ove lige.