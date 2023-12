Jedni jedu sarmu, a drugi kupus

Ne stišava se bura u vezi s isplatom jednokratne novčane pomoći, predviđene nedavnom uredbom Federalne vlade. Ko je odriješio kesu, a ko nije i neće, danima izaziva nezadovoljstvo i frustracije među brojnim radnicima.

Tako se za sada zna da će pomoć dobiti oni koji primaju plaću iz budžeta FBiH, a narod k’o narod, ali i zlobnici i dežurni kritičari odmah su pohitali bacanjem ljage na Vladu FBiH jer daju novce budžetlijama i uhljebima.

Reagirao je i federalni premijer Nermin Nikšić, koji je pojasnio da će pomoć dobiti policajci, državni službenici, namještenici, radnici u administraciji... Putem isplate tih sredstava krenuli su i pojedini kantoni, poput ZHK i ZDK, dok ostali šute.

Zapravo, zna se da KS neće isplatiti tu pomoć jer, kako reče premijer Nihad Uk, budžetskim korisnicima je podignuta osnovica za obračun plaće sa 330 na 385 KM. Kao, to je sasvim dovoljno u ovom vremenu kada inflacija guta plaće.

U HNK se još ništa ne zna o tom pitanju, ali se zna da je među budžetskim korisnicima prisutan val nezadovoljstva zbog niskih plaća. Tačnije, osnovice. U HNK, odnosno njegovom centru Mostaru postalo je moderno organizirati protestne šetnje, pa su prosvjetari i državni službenici i namještenici prošle sedmice ulicama najvećeg grada na Neretvi marširali i uzvikivali: „Nećemo nazadnu politiku!“ A i oni traže isplatu jednokratne novčane pomoći.

Val nezadovoljstva, čini se, mogao bi se proširiti i van granica HNK jer postavlja se pitanje kako to da jedni mogu isplatiti, a drugi ne? Činjenica je da Uredba Vlade FBiH nije obavezujuća, ali, isto tako, pod znakom upitnika je i to je li, kao takva, dobro skrojena. Za mnoge je to nelogičan kroj, pogotovo za radnike u realnom sektoru. Većini njih i lani su ostali novčanici prazni, a ista ih sudbina, izgleda, čeka i sada. No, poraznije od svega je to, kako je obznanjeno, da su pojedini poslodavci isplaćivali pomoć na račun radnika, a potom ih tjerali da tu crkavicu vrate nazad!

Duhovi su, dakle, uzburkani i to baš u ovo predblagdansko vrijeme. Tako mnogi od onih koji dočekuju Božić, baš zbog nepravedne odluke iliti Uredbe o pomoći, svoje poslodavce, ali i vlasti nazivaju Grinčom. I, eto, ispalo je da svi jedu sarmu, samo dok se jedni slade mesom, drugi prazan kupus savijaju.