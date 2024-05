Marfi oštro o Izetbegoviću i Komšiću: Zbog vlasti su napadali SAD, glavnog partnera BiH

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Majkl Marfi (Michael Murphy) govorio je o neodgovornom ponašanju političara iz BiH, oštro kritikujući predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, ali i člana Predsjedništva Željka Komšića.

Marfi je, gostujući u emisiji "Pressing", govorio o tome kako bez trojke BiH ne bi dobila status kandidata i otvorila pregovore o priključenju Evropskoj uniji.

Kompromis jedini način

Na pitanje da li se referira na njihovu politiku kompromisa, odnosno napade SDA i DF-a:

- Mislim da je važno za političke lidere da shvate da kompromis jeste jedini način da možete rješavati probleme i ići naprijed. Mislim da u BiH seriječ kompromis često vidi kao loša i prljava riječ, nema veze iz kojeg etno-centra dolazila. Svaki put kada pokušate donijeti odluku ili zakon koji su dobri za ovu zemlju, i to uradite kroz kompromis, zašto bih ih Dodik i Izetbegović optužili da su izdajice?! To je loše i kontraproduktivno. Važno je za političare da se dogovore. Radi se o suštini dogovora. Nije samo po sebi postizanje dogovora već postizanje dobrog dogovora koji je prema domaćim i međunarodnim standarima, da se napreduje prema euroatlantskim institucijama. Njih je postavila Venecijanska komisija, Evropski sud za ljudska prava, ne Dodik, Čović i Izetbegović. Ne radi se na dogovoru samo da bi se postigao dogovor. Poneakd je bolje postići nikakav nego loš dogovor - kazao je Marfi.

Prošli "napredak"

Nakon toga je upitan šta zamjera Izetbegoviću i da li je to što napredak u vrijeme SDA i DF-a nije bio moguć, na šta je američki ambasador odgovorio:

- Pogledajte ono što se događalo od 2014 i 2018. godine, šta se postiglo i koji napredak. Gdje je bivši premijer FBiH? Gdje je sada? U zatvoru. To vam jako puno govori o tome zašto nije bilo napretka tada. To ne lišava Dodika i Čovića odgovornosti za probleme koje su oni napravili. Najveća prijernja BiH je Dodik i njegova secenionistička politika i retorika i aktivnosti. To je nešto što smo javno rekli i što je obavještajna zajednica rekla. I ako ne dođe do promjene kod Dodika, SNSD-a i njegovog pristupa BiH i problemima, neće biti evropske budućnosti za BiH. Američka politika nije lična. Svi pogrešno misle da jeste lična. Ono što je bitno je suverenitet, teritorijalni integeritet, multietnički karakter i euroatlantske integracije. Vlada koja je odgovorna na svim nivoima vlasti da provede reforme, da se bori protiv korupcije, razvije privredu – to su naše politike, ja predstavljam predsjednika SAD i moj posao je da provodim tu politiku, to nema veze s mojim ličnim stavovima. Problem je što političari kao Dodik, Izetbegović i drugi – svako želi pronaći izgovore za sopstvene probleme i izazove. I kak oto rade žele da krive nekog drugog za sopstveno ponašanje, napadaju Schmidta, SAttlera, Murphyja… Uvijek je neko kriv. U slčaju Izetbegovića, on je izgubio izbore i to je vrlo jasno.

Upitan je i o njihovoj antizapadnoj retorici, te kako je moguće da pređe iz Banje Luke u Sarajevo.

- Ponašanje političkih figura u BiH je takvo da žele da nađu nekoga koga će okriviti za sopstvene probleme. Nakon posljednjih izbora, kada su nove vlasti formirane, a nisu uključivale SDA i DF, bilo je neodgovornih ljudi koji su odlučili da napadnu svoje prijatelje, da okrive svoje prijatelje SAD. Zapad je snažan parter BiH. Građani ove zemlje žele da bude sistem itnegrisan u evropske integracije. Kada žele slati svoju djecu na koledž ili poslovati, okrenu se Austriji, Švedskoj, Kanadi, okreću se zemljama zapada. Zato je neodgovorno da od sopstvenih grešaka pažnju biračima okrećete tako što ćete napasti svoje najbliže prijatelje - istakao je Marfi, nakon čega je upitan da li govori o Izetbegoviću i Komšiću, što je potvrdio.

Nisu prihvatali podršku

Kazao je da su bili spremni napasti glavnog partnera BiH - SAD, jer nisu dio vlasti i da se to vidi.

- Bilo je priča koje su kružile da smo antibošnjački. Kako to objasniti uz našu podršku za rezoluciju o Srebrenci? Pa da ne želimo da Bošnjaci budu dio Zapada… Kako objasniti uz našu podršku BiH ke EU, kako uporediti dvije milijarde dolara koje smo uložili u obnocu zemlje, jačanja demokratije i privrede, da izgradimo njene sigurnosne institucije? Mi smo najjači partner BiH. Podržali smo najsnažnije sigurnosne reforme u BiH. Zašto onda to govore? Imaju svoje uske političke razloge. To nema nikakve veze s budućnosti BiH ili interesima njihovog biračkog tijela - zaključio je Marfi.