Husein ef. Kavazović: Poruke o Srebrenici

Bruka i sramota koje su priredili politički akteri i javne ličnosti u Srebrenici, počevši s najavljena tri probosanska kandidata za načelnika, a onda i međusobnim prepucavanjima, uvredama i ponižavanjem, dosegle su najviši nivo.

Traje to već mjesec, no, nakon toga, trebao je neko od autoriteta da to „presiječe“.

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović je za naš list kazao da se u Srebrenici osjeća manjak respekta prema starijima, ali i nedostatak osjećaja da se mladi uključe u razgovor o važnim pitanjima i da se uvažavaju, te da su zbog toga ovakvi rezultati.

- Teške riječi koje upućuju jedni drugima samo bacaju sumnju u njihovu zrelost i sposobnost da se nose sa stvarnim izazovima. Onog momenta kada Srebreničani budu sposobni komunicirati sami, stanje će se promijeniti. Do tada ćemo gledati ovu sramotu - rekao je reis Kavazović.

Jasno je da su Srebrenicu pojedinci vidjeli kao priliku za samopromociju, a reis je tome stao ukraj, i to ne zauzimajući niti jednu stranu. Tako je još jednom pokazao da djeluje umirujuće na društvo kada je to potrebno.

Ostaje za nadati se da će lokalni akteri iz Srebrenice poslušati šta je reis rekao.

Husein ef. Kavazović rođen je 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu kod Gradačca. Obnašao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1993. do 2012. godine, a onda dobiva titulu reisu-l-uleme.