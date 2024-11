Advokatica Solaka za "Avaz": Teško je na osnovu saopćenja komentirati, na osnovu objavljenog on i dalje ostaje na izdržavanju kazne

Marsela Bajramović, advokatica Fahrudina Solaka, nakon što je Ustavni sud BiH djelimično usvojio apelacija protiv njenog branjenika kazala nam je kratko da joj je teško na osnovu saopćenja komentarisati ovu odluku.

- Malo mi je nezahvalno pojašnjavati na osnovu saopćenja. Dok ne vidim pismeni otpravak te presude, koji će detaljno sadržavati i izreku obrazloženje odluke, bilo neumjesno da to komentarišem. Ono što sam shvatila da je djelimično usvojeno, u dijelu povrede prava na pravično suđenje, ali se presude nisu ukinule, dakle on ostaje i dalje na izdržavanju kazne. Za ostalo ćemo tek znati kada vidimo odluku - kazala je Marsela Bajramović za "Avaz".

- Ustavni sud je djelimično usvojio apelaciju Fahrudina Solaka i Fadila Novalića te utvrdio povredu prava na pravično suđenje u vezi s presumpcijom nevinosti tih apelanata u postupku utvrđivanja „krivične optužbe“ u vezi s izjavama određenih javnih zvaničnika koje su davali tokom trajanja krivičnog postupka. U odnosu na ostale navode Fahrudin Solak i Fadil Novalić, apelacija je odbijena. Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da su ti apelanti osuđeni za djelo za koje su bili i optuženi, te da sud određenim izmjenama u presudi nije narušio subjektivni ni objektivni identitet optužnice, o čemu je Sud Bosne i Hercegovine dao detaljno i jasno obrazloženje. Dalje, u ovoj odluci Ustavni sud je istakao da je sud sveobuhvatnom analizom dokaza koje je prihvatio i ocijenio, kako pojedinačno tako i u međusobnoj vezi, došao do zaključka da su Fahrudin Solak i Fadil Novalić počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret, te da ništa ne ukazuje da je došlo do povrede principa in dubio pro reo - naveli su iz Ustavnog suda BiH.

Pojednostavljeno rečeno, Ustavni sud BiH je presudio da su Novalić i Solak osuđeni za djelo za koje su i osumnjičeni, no da im je povrijeđena presumpcija nevinosti.