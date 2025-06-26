Kristijano Ronaldo: Nastavlja karijeru u Saudijskoj Arabiji

Slavni fudbaler Kristijano Ronaldo (Cristiano, 40) postigao je dogovor, te je spreman da potpiše novi ugovor s Al Nasrom.

Prema pisanju Fabrizio Romana, posljednji detalj za riješiti je izbor između ugovora na jednu ili dvije godine s kojim bi Kristijano ostao do juna 2027. godine ukoliko to želi. Veliki potez napravljen je za tamošnju Pro League potvrdnim odgovorom Portugalca i njegovim zadržavanjem u Saudijskoj Arabiji.

Podsjetimo, aktuelni ugovor Ronalda s Al-Nasrom ističe u ponedjeljak, a upravo kao slobodan igrač je i stigao u Saudijsku Arabiju 2023. godine.

Kristijano Ronaldo rođen je 5. februara 1985. godine u Madeiri. Karijeru je počeo u Sportingu iz Lisabona, odakle je 2003. prešao u Mančester junajted. S „Crvenim đavolima“ je tri puta bio prvak Engleske, a osvojio je i Ligu prvaka. Šest godina kasnije uslijedio je transfer u Real Madrid, s kojim je dva puta bio prvak Španije i četiri puta prvak Evrope. Iz Real Madrida je 2018. godine otišao u Juventus, gdje je, također, osvojio dva naslova prvaka, da bi se vratio na Old Traford.

Nakon toga je otišao u Saudijsku Arbiju.