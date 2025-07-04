Abdulah Halilović: 1.820 kilometara za žrtve Srebrenice

Krvavi juli 1995., ali i godine koje su mu prethodile, ispisale su najpotresnije životne priče, istovremeno obične ljude pretvarajući u heroje. Oni su na svojim plećima ponijeli teret borbe za preživljavanje, a potom i za istinu i pravdu za preživjele Srebreničane. Jedan od takvih heroja je i Abdulah Halilović, prijeratni radnik a danas penzioner, koji je tokom opsade i genocida u Srebrenici izgubio oca, brata, amidže... 28 članova porodice, od kojih za osmero još traga. U potresnoj ispovijesti za „Avaz“ opisao je rastanak sa suprugom, sinom i amidžama koji su otišli u Potočare, dok se on odlučio na put ka slobodnoj teritoriji preko šuma, kroz zasjede i minska polja. Tokom neopisivo teškog proboja je i ranjen. Tek 25. jula saznao je da su njegovi supruga i dijete preživjeli i da su stigli do slobodne teritorije. Od tada traje potraga za skeletnim ostacima ubijenih, ali i pravdom za zločince. Detalj koji svjedoči o dostojanstvu, upornosti i požrtvovanosti preživjelih desio se 2023. godine, kada je Abdulah, s rođacima Begom Halilovićem i Suadom Pašalićem, u čast žrtava i majki Srebrenice prešao dalek „Put mira i ljubavi“.

- Krenuli smo pješice iz Haga, ispred zatvora Šveningen, 9. aprila i stigli smo 25. juna u Nezuk, da bismo se priključili koloni iz Nezuka za Srebrenicu. Znači 1.820 kilometara sam pregazio pješke - Nizozemska, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, BiH – kazao je Abdulah Halilović za “Avaz”.