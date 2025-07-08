Suljo Čakanović: Stub organizacije 'Marša mira'

Obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici i proboja na slobodnu teritoriju Armije RBiH ne bi bilo moguće bez predanog rada ljudi koji iz sjene obavljaju najvažnije zadatke. Među njima se ističe Suljo Čakanović – predsjednik Pododbora za „Marš mira“ i centralna figura u organizaciji ovog događaja.

Zahvaljujući njegovoj posvećenosti, „Marš mira“ se svake godine realizira besprijekorno, bez logističkih ili sigurnosnih problema. Pripreme za ovogodišnji pohod bile su završene deset dana prije početka, a obuhvatile su svaki segment – od hrane, pića i medicinske pomoći do sigurnosnih protokola i smještaja za više od 6.500 prijavljenih učesnika iz svih dijelova svijeta.

Suljo Čakanović vodi tim koji brine da svaki učesnik, bilo domaći ili strani, osjeti dostojanstvo i ozbiljnost ovog događaja. Ove godine dodatno su osigurane akreditacije i kodeksi ponašanja prevedeni na engleski i turski jezik, s ciljem širenja svijesti o genocidu i privlačenja sve većeg broja stranih državljana.

Njegova sposobnost da poveže institucije, volontere, vojsku, medicinske timove i hiljade građana u jedinstven i funkcionalan sistem organizacije, govori o njegovoj izuzetnoj odgovornosti, viziji i ljudskosti. Kao neko ko je lično preživio golgotu srebreničke kolone, Suljo danas svoju ličnu bol pretvara u snagu zajednice i očuvanje kolektivnog pamćenja.

„Marš mira“, koji kreće iz Nezuka i završava u Potočarima, pod vodstvom Sulje Čakanovića prerasta u mnogo više od običnog pohoda. On postaje simbol jedinstva, kolektivnog pamćenja i otpora zaboravu.

Čakanović je čovjek koji ne traži pažnju, ali njegov trud i organizacijska sposobnost čine ga nezamjenjivim dijelom ove memorijalne priče.