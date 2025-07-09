Ekonomski stručnjak Igor Gavran: Prvi posao su mi bile pogrebne usluge

Ime i prezime: Igor Gavran.
Datum i mjesto rođenja: 3. juli 1978., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Provjerim koliko je sati i mogu li još spavati prije prve dnevne obaveze po rasporedu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Kao dječak sam maštao da postanem vojni pilot, kasnije me privlačila filozofija, pa ko zna šta je sve moglo biti umjesto ekonomije.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pogrebne usluge.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvu, šta bi to bilo: Vjerovatno neki set za preživljavanje bi bio najkorisniji, ali bih najradije poveo moju mačku umjesto bilo koje stvari.
Najdraža pjesma: „Grbavica“.
Šta gledate na televiziji: Sport, filmove, serije, vijesti, zabavni program, dokumentarce…, mada sve češće video-streaming zamjenjuje klasičnu televiziju.
Šta Vas nervira: Mnogo toga, ali najviše nepravda i ljudska glupost.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav.
Čega se plašite: Gubitka dragih osoba.
S kim najradije pijete kafu: U posljednje vrijeme najradije pijem “mača late” s djevojkom.
Omiljena društvena mreža: LinkedIn.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Moj otac.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Primijenio načelo: “Od svakog prema sposobnostima, svakome prema potrebama”.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Omiljeni muzičar ili bend: „Zabranjeno pušenje“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Stranac u šumi”.
Tim za koji navijate: FK Željezničar.
Omiljena narodna izreka: „Pametnom je i išaret dosta“.
Koje pitanje najviše mrzite: Suvišna, nepotrebna pitanja koja potvrđuju da je nekada šutnja zaista zlato.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ima ih mnogo iz različitih kategorija i žanrova, ali za ovu priliku neka bude Broj 1 iz stripa “Alan Ford”.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Svaku koju još nisam posjetio, ali recimo DNR Koreja bi mogla biti posebno zanimljiva kao sasvim drugačija od većine zemalja svijeta.