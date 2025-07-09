Ekonomski stručnjak Igor Gavran: Prvi posao su mi bile pogrebne usluge

Ime i prezime: Igor Gavran.

Datum i mjesto rođenja: 3. juli 1978., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Provjerim koliko je sati i mogu li još spavati prije prve dnevne obaveze po rasporedu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Kao dječak sam maštao da postanem vojni pilot, kasnije me privlačila filozofija, pa ko zna šta je sve moglo biti umjesto ekonomije.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pogrebne usluge.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvu, šta bi to bilo: Vjerovatno neki set za preživljavanje bi bio najkorisniji, ali bih najradije poveo moju mačku umjesto bilo koje stvari.

Najdraža pjesma: „Grbavica“.

Šta gledate na televiziji: Sport, filmove, serije, vijesti, zabavni program, dokumentarce…, mada sve češće video-streaming zamjenjuje klasičnu televiziju.

Šta Vas nervira: Mnogo toga, ali najviše nepravda i ljudska glupost.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav.

Čega se plašite: Gubitka dragih osoba.

S kim najradije pijete kafu: U posljednje vrijeme najradije pijem “mača late” s djevojkom.

Omiljena društvena mreža: LinkedIn.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Moj otac.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Primijenio načelo: “Od svakog prema sposobnostima, svakome prema potrebama”.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Omiljeni muzičar ili bend: „Zabranjeno pušenje“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Stranac u šumi”.

Tim za koji navijate: FK Željezničar.

Omiljena narodna izreka: „Pametnom je i išaret dosta“.

Koje pitanje najviše mrzite: Suvišna, nepotrebna pitanja koja potvrđuju da je nekada šutnja zaista zlato.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ima ih mnogo iz različitih kategorija i žanrova, ali za ovu priliku neka bude Broj 1 iz stripa “Alan Ford”.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Svaku koju još nisam posjetio, ali recimo DNR Koreja bi mogla biti posebno zanimljiva kao sasvim drugačija od većine zemalja svijeta.