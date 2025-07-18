Dunja Aksentijević: Iz Tuzle do vrha svjetske nauke

Dunja Aksentijević Ricciarelli, rođena Tuzlanka, postala je profesorica kardiovaskularne fiziologije i metabolizma na jednom od vodećih britanskih univerziteta – Queen Mary University of London. Ovu prestižnu akademsku titulu ozvaničila je svečanim inauguralnim predavanjem u Londonu, govoreći o srcu – i kao naučnom objektu i simbolu ljudske otpornosti.

U svom izuzetno inspirativnom predavanju naziva "Punjenje srca: Metabolička priča o riziku, otpornosti i obnovi", govorila je o tome kako srce proizvodi i koristi energiju, kako reaguje na stres i bolesti, te na koji način se te promjene mogu popraviti. Predavanje je bilo rezultat više od 20 godina rada u oblasti molekularne biologije, fiziologije i medicine, s posebnim fokusom na mitohondrije i njihovu ulogu u srčanim oboljenjima.

Dunja je iz Tuzle otišla kao petnaestogodišnjakinja 1999. godine, zahvaljujući Sorosovoj stipendiji za školovanje u Velikoj Britaniji. Od tada je neumorno gradila karijeru naučnice, postavši jedna od najpriznatijih istraživačica u svojoj oblasti – svrstana među 0,58 posto vodećih svjetskih eksperata za energetski metabolizam, prema stručnom portalu Expertscape.

Objavila je više od 40 naučnih radova, učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama, sarađivala s najuglednijim institucijama, a njeni radovi broje gotovo 5.000 citata.

I pored svjetskog uspjeha, nije zaboravila rodnu Bosnu i Hercegovinu. Aktivna je članica i mentorica u Bosnia & Herzegovina Futures Foundation, gdje nesebično dijeli svoje znanje, redovno posjećuje BiH i motiviše mlade da teže izvrsnosti – baš kao što je i ona učinila.

Njena priča je dokaz da iz jedne Tuzle može krenuti put koji vodi do samog vrha svjetske nauke – uz rad, istrajnost i vjeru u sebe.