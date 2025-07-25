Rusmir Hrvić, vlasnik AS Holdinga: Bosanac preuzima Sloveniju

Rusmir Hrvić, osnivač i izvršni direktor AS Holdinga, jedne od najvećih poslovnih grupacija u Bosni i Hercegovini, ovih dana ponovo se našao u centru pažnje regionalne poslovne javnosti. Kompanija UPI Star, u njegovom vlasništvu, potpisala je kupoprodajni ugovor o preuzimanju konditorskog dijela poslovanja slovenske firme „Žito“ d.o.o. iz grupacije „Podravka“.

Za 8,6 miliona eura Hrvić preuzima slavne slovenske brendove „Šumi“, „Gorenjka“, „Herba“, „Mistica“ i „Bali“, zajedno s dvije tvornice – u Krškom i Lesceu – te zaposlenicima, s ciljem njihovog daljeg razvoja i širenja na domaćem i inozemnim tržištima. Preuzimanjem ovih brendova, koji su odavno prisutni i u regiji, Hrvić ne samo da jača svoj konditorski portfelj, već i pozicionira bosanskohercegovački kapital kao značajnog igrača u regionalnoj industriji prehrane.

Za „Žito“, koje se u sklopu nove strategije odlučilo fokusirati na pekarstvo, ova transakcija znači nastavak tradicije, dok za UPI Star i Hrvića predstavlja novu stepenicu u građenju regionalnog prehrambenog giganta. Njegov dosadašnji uspjeh u širenju brendova poput „Oaze“, „Zlatne Doline“, „Vispaka“ i drugih, sugerira da bi i „Šumi“ i „Gorenjka“ mogli uskoro zasjati u novom ruhu – ali pod bosanskim upravljačkim štapom.

Rusmir Hrvić pokazuje kako bosanskohercegovački biznis ne mora biti ograničen domaćim granicama – nego može, znanjem i kapitalom, postajati vlasnik renomiranih evropskih brendova.