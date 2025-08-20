Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIČNOST DANA

Sergej Barbarez: Izabrao najbolje i najspremnije

Time je vratio vjeru među navijače da će „Zmajevi“ konačno igrati s jasnom idejom i energijom

Sergej Barbarez. Avaz

Piše: Evelin Trako

20.8.2025

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dugo je čekala pravi zaokret, a Sergej Barbarez ga je donio. Nekadašnji kapiten „Zmajeva“ i legenda bh. fudbala, sada u ulozi selektora, pokazuje da je spreman praviti odluke koje se ne temelje na pritiscima, nego isključivo na kvalitetu i karakteru.

Barbarez je izabrao najbolje što BiH trenutno ima, pažljivo kombinujući iskustvo i mladost. Njegov spisak nije samo popis imena, nego i poruka – reprezentacija mora biti meritokratska, okupljalište najspremnijih i najposvećenijih. Time je vratio vjeru među navijače da će „Zmajevi“ konačno igrati s jasnom idejom i energijom.

Kao fudbaler, Barbarez je bio poznat po borbenosti, liderstvu i hrabrosti. Kao selektor, prenosi te iste vrijednosti. Njegov izbor pokazuje da je spreman stati iza svake odluke i da mu je jedini cilj uspjeh Bosne i Hercegovine.

# LIČNOST DANA
# SERGEJ BARBAREZ
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.