Profesor Vedran Zubić piše za „Dnevni avaz“: Saobraćajna nepovezanost Bosne i Hercegovine

„Via Carpatia“ prolazi kroz Litvaniju, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku i Grčku. On kreće od luke Klaipeda na Baltičkom moru sve do Soluna u Grčkoj, a krakovi ceste se odvajaju prema Plovdivu u Bugarskoj i Konstanci na Crnom moru. Spomenuta cesta je svojevrsna „granica“ današnje Evrope, ili bolje rečeno Evropske unije i NATO-a prema istoku. Zanimljivo je da ovaj autoput ne „dodiruje“ države zapadnog Balkana koje su u svojevrsnoj izolaciji. S druge strane, Srbija se lako „nakači“ na tu komunikaciju preko Temišvara koji je nekoliko kilometara od granice, a Hrvatska preko brze ceste za Zagreb i Rijeku spojena na Jadransko-jonsku magistralu. Lako se da zaključiti da je u najvećoj izolaciji Bosna i Hercegovina.

Svaki okupator je imao svoj ekonomski interes, ali zbog njega i gradio prometne veze unutar ovog prostora te ga spajao s drugim dijelovima svoje imperije. Najpoznatija prometnica koja se ovih dana privodi kraju je evropski put „Via Carpatia“. Ovaj autoput povezuje sjevernu i jugoistočnu Evropu. Dovoljno je pogledati kuda prolazi, ili bolje rečeno koga zaobilazi, pa da nam brojne geopolitičke stvari budu jasne. Uvijek je bio cilj povezati Crno more sa ostatkom Evrope. Dvije rijeke su spojene kanalom zbog toga – Dunav i Rajna, a na ovaj način su povezani luka Konstanca u Rumuniji i Roterdam na Sjevernom moru.

Osnova privrednog razvoja svake zajednice predstavlja njena unutrašnja i vanjska saobraćajna infrastruktura. Trgovačka razmjena je, u svakom aspetku razvoja civilizacije, bila baza opstanka društva. Neki od najvećih imperatora svijeta su, u svojoj eksploataciji drugih, pravili putne komunikacije. Tako je Džingis-kan, veliki vođa Mongola poznat po svireposti svoje vojske, napravio putnu komunikaciju od Budimpešte do Pekinga. Kad posmatrate i ovdašnji prostor, bez obzira na to da li je to bilo vrijeme Rima, Osmanlija ili Austro-Ugarske, razvoj promente infrastrukture je bio veoma izražen – pravila se kaldrma, mostovi preko rijeka ili željeznička mreža!

Više od četvrt stoljeća se pokušava izgraditi autoput „VC“ koji bi bio poveznica Panonije i Jadranskog mora. On je trebao pratiti M17, cestu koja se od Save na sjeveru proteže do juga države. Osim entuzijazma i želje, jedan od osnova ovoj projekta je njegova „brzina“ izgradnje. Ovdašnji vic glasi da se u BiH u zadnjih 25 godina „nadogradilo više noktiju nego autoputa“. Osim nekoliko desetina kilometara gornjim tokom Bosne, Posavinom do Gradiške i cca 20 kilometara prema Konjicu – može se reći da je gradnja autoputeva skromna. Tek prije dvije godine se napravila brža cesta od Stoca do Neuma – jedinog grada BiH koji je na Jadranu.

Osim ove spore gradnje autoputa 5C, treba istaći iznimno lošu povezanost unutar države. Tako putovanje u Krajinu iz Sarajeva automobilom traje pet sati, a ceste ka istoku i sjeveroistoku se ne razlikuju mnogo od perioda Austro-Ugarske. Svakako je nama idealno kritikovati Evropu koja nas „izoluje“, ali smo u dobroj mjeri i sami krivci zbog toga jer nismo putno povezali unutrašnjost države. Ovome treba dodati i veoma skromnu željezničku infrastrukuturu koja je mnogo veći promet imala početkom XX stoljeća nego danas. Sve ovo utječe i na trgovinu, a posebnu katastrofu čini broj nesreća sa smrtnim ishodom na ovdašnjim cestama.

Ogroman je broj prometnih nezgoda, a statistika kaže da svaki treći dan jedna osoba izgubi život na našim putevima. Slučaj mlade doktorice koja je izgubila život krajem jula na cesti kod Foče je zgrozio javnost. Na automobil kojim se vozila ona i njen otac pala je stijena i nju usmrtila. Odroni na cestama su veoma česta pojava, a tek kada se završe sa smrtnim ishodom, onda se o tome razgovara. Veoma brzo se zaboravi da se slična katastrofa dogodila i na Lapišnici kod Sarajeva, a samo spletom sretnih okolnosti niko nije nastradao. „Prometni rulet smrti“ koji je uzrokovan neadekvatnim putevima, nesavjesnim vozačima i odronima uz ceste je svakodnevan. Svi koji su vozili putem ka Foči i Šćepan polju znaju da njihov put više zavisi od sreće nego što se mogu uzdati u kvalitet saobraćajne infrastrukture.

Svaki litar

Ogromna sredstva se sakupljaju na razne načine i trebalo bi da se ulažu u prometnice. Ovdje ne treba spominjati samo putarine ili izdvajanje iz registracija na automobile – ovdje zakonski postoji akciza koja se plaća pri kupovini goriva za putnu infrastrukturu. Na svaki litar kupljenog goriva izdvaja se akciza od 0,15 KM za puteve i 0,20 KM za izgradnju autoputeva. Godišnje se u BiH potroši više od 1,5 milijardi litara goriva, a akcize su uvedene 2017. godine. Procjena je da se, samo od akciza, prikupilo za osam godina više od četiri milijarde KM!

Uprkos tome, gradnja autoputeva, kao i održavanje onih postojećih, nije na nekom adekvatnom nivou te o toj činjenici svjedočimo svakodnevno. S druge strane, predizborno asfaltiranje je postao svojevrsni „fetiš“. Prije svakih izbora se desi „slikanje“ na nekom komadu asfaltirane ceste ili kružnog toka koji je izgrađen u nekoj lokalnoj sredini. Svakako treba pohvaliti svaku aktivnost, ali hvaliti se time dok mreža autoputeva u državi liči na riječnu mrežu Saudijske Arabije nije baš najrealnije. Ništa bolja situacija nije ni u gradovima, a posebne gužve se dešavaju u glavnom gradu. Arteriju svakog grada čine njegove ceste, a infarkt u gradu uvijek onemogućava gradski saobraćaj.

Sarajevo je longitudinalni grad smješten u kotlini te njegove osnovne komunikacije jesu pravca istok – zapad. Grad reljefno nije u mogućnosti da pravi neke „cirkove“ kao što mogu nizijski gradovi, a penetracijske ceste spajaju rubne dijelove grada s centralnom kotlinom. Osnovu brzog prometa trebaju činiti transverzale, ali je veliki problem ako na tim transverzalama dozvolite „skretanje ulijevo“, a posebno kada nemate posebnu traku za tu aktivnost. Današnja infrastruktura se ne razlikuje mnogo u odnosu na period ranih devedesetih, kada je Sarajevo imalo mnogo manje automobila.

U Kantonu Sarajevo je registrovano nešto više od 180.000 automobila, a to je gotovo duplo u odnosu na 2013., kada ih je bilo 98.000. Današnji broj je gotovo 500 posto veći nego 1991., a to je donijelo dva osnovna problema – saobraćaja u fluktuaciji i saobraćaja u mirovanju. Nedostatak parking-prostora je postao „rak-rana“ svakog dijela grada, a izgradnja zgrada nije pratila razmišljanja o tom „problemčiću“. Još gori su određeni periodi dana kada vam za nekih 10-ak kilometara, koliko je grad „dug“, treba više od sat vremena vožnje. Grad jednostavno nema kapacitet za toliki broj automobila, a za nekoliko godina je pretpostavka da će ih biti više od 200.000.

Gradski saobraćaj

Evidentno je da veći broj automobila donosi veći profit, od prodaje goriva do registracije, ali, s druge strane, pravi „trombove“ u arterijama grada. Svi su saglasni da je osnova rješavanja problema razvoj gradskog saobraćaja. Na ovaj način bi se, makar unutar grada, smanjila frekvencija vožnje vlastitim automobilima. Proteklih mjeseci se uglavnom priča o obnovi tramvajskih šina te novim vozilima za gradski saobraćaj. Prije nekoliko mjeseci je, nakon 33 godine pauze, obnovljena trolejbuska linija za Vogošću. Većina ljudi nije krila oduševljenje zbog toga, ali su neke stvari ovdje zanemarene. Vogošća danas ima 12.300 automobila, a 2013. ih je imala 5.800.

U odnosu na period kada se posljednji put ovdje kretao trolejbus broj automobila je porastao za blizu 600 posto! Gledajući cestu koja spaja ovaj dio s ostatkom grada, ona se nije mnogo promijenila, odnosno nije se ubrzala ili proširila. Današnji automobili, osim što ih je mnogo više, imaju i drugu karakteristiku – traže brži promet. Veza s dijelovima grada koji su industrijske zone ili „spavaone“ mora biti riješena mnogo adekvatnijom fluktuacijom saobraćaja. Trolejbusi su na mreži koja može podnijeti maksimalno kretanje od 40 km/h, a realnost je da je to i duplo sporije u praksi. Čak i kada promet ide bez problema, odnosno kada nema zastoja, trolejbus teško može odgovoriti potrebnoj brzini.

Prije nekoliko dana su se srušile trolejbuske žice na kolovoz. Došlo je do oštećenja dva vozila, a takva je širina te prometnice da su se napravile ogromne gužve jer se dalje saobraćaj nije mogao odvijati. Naravno da se nesreće ovog tipa mogu desiti svugdje i u svako vrijeme, ali je teško očekivati da će nekadašnji oblik putne komunikacije zadovoljiti današnji kvantitet i brzinu prometa. Jasno je da je trolejbus ovog tipa mreže zadovoljavao standarde 1990., ali teško da može odgovarati prometu 2025. godine – posebno ne u prostoru gdje gradski saobraćaj nema mogućnost „vlastite trake“.

Saobraćajna struka je ta koja će morati dati odgovore na sve ove probleme, a svakako se mora razmišljati o reljefnoj infrastrukturi Sarajeva kada se pokušavaju riješiti ovi problemi. Postoji dio struke koji smatra da bi neki tuneli napravili brži promet s jugozapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Sarajeva, a za povezivanje grada s istoka na zapad čuju se i ideje metroa. Realno je ovo mali grad i površinom i brojem stanovnika za te aktivnosti, ali da se mora riješiti saobraćaj u gradu, postaje više nego evidentno. Broj vozila gradskog saobraćaja je manji nego prije 35 godina, a spominje se podatak da je potreban 51 tramvaj da se zadovolji red vožnje. Ovome treba dodati i činjenicu da je Sarajevo danas „turistički div“ u odnosu na period prije 1990., odnosno da ima mnogo veću inostranu posjetu.

Turizam i njegova validnost zavise u dobroj mjeri od kvaliteta saobraćaja. Gradske gužve posebno dolaze do izražaja u zimskom periodu kada u određenom postotku i vozila povećavaju zagađenost zraka u kotlini. Neki gradovi Evrope, kao što je Pariz, u periodu povećanja zagađenja zraka omoguće besplatan javni saobraćaj. Osnovna želja je smanjiti broj automobila. To gradovi rade i na drugačiji način – posebnim taksama za prometovanje određenim dijelovima istih.

Rješenja je, vjerovatno, mnogo lakše reći nego ih ostvariti. Smanjenje broja automobila i jači javni prevoz – to djeluje tako jednostavno. Ne treba zaboraviti da Sarajevo ima i aerodrom, a čak vlasti i subvencioniraju neke „cheapflight“ letove – sve u svrhu promocije turizma. S druge strane, ne postoji adekvatna linija koja bi spajala aerodrom s ostatkom grada. Prosječan turista koji sleti u Sarajevo se mora dobro „napatiti“ da pronađe neki prevoz do centra grada – osim ako to nije taxi vozilo! Iz ove činjenice se jasno može postaviti pitanje – pa zar nije logičnije bilo ulagati i napraviti neku vezu javnog saobraćaja između aerodroma i centra grada, a tek onda razmišljati o subvencioniranju letova?

Pametna ulaganja

Trenutno je u izgradnji i tramvajska šina od Ilidže do Hrasnice. Raniji industrijski gigant, FAMOS, sigurno bi bio sretan zbog toga. S obzirom na činjenicu da Druga industrijska revolucija ovdje više nije zastupljena kao prije pola stoljeća treba promijeniti i ideje koje su bile u razgovorima u tom periodu. Slična stvar se spominje i kada je Dobrinja u pitanju, odnosno postoji neka „želja“ da se i taj dio grada poveže tramvajskim šinama. Kada se već vidi tolika „budućnost u tramvajima“, možda bi logika bila da se počne razmišljati o potencijalnim postrojenjima proizvodnje i remonta za iste – ili ćemo se vječno „hvaliti“ kako smo nešto kupili!?

Jasno je da unutrašnja putna komunikacija u državi, bila ona međugradska ili gradska, nije adekvatna i da infrastrukutra zahtijeva ozbiljna i pametna ulaganja. Putovanja na relativno kratkim relacijama između gradova udaljenosti približno 100 kilometara i u ovo doba traju po dva sata. Dovoljno je pogledati bilo koji međugradski promet u Evropi pa uvidjeti da naš problem nije samo to što nas zaobilazi „Via Carpatia“ ili bilo koja druga putna komunikacija. Djeluje nestvarno da država koja ima izlaz na more i spaja Jadran s Panonijom sebi dozvoli da bude izolirana u prometu, a posebno da njen glavni grad bude na taj način prometno izoliran.

Nešto se mora promijeniti

Jer realno, Sarajevo je u problemu – lako će Bihać i Banja Luka putno do Zagreba, Mostar do Splita ili Tuzla do Beograda – ali gdje će Sarajevo!? Glavni grad mora riješiti svoje unutrašnje prometne „čepove“ te se vanjski povezati s ostatkom države – iste one koja je omogućavala da dubrovački trgovci putuju nesmetano preko nje prije više od 800 godina. Kada imate ceste na kojima postoji mogućnost odrona te da neka stijena padne na vas i kada vam treba sat vremena da pređete 10 kilometara automobilom u gradu, evidentno je da nešto morate promijeniti – a to sigurno nije povećanje broja automobila na identičnu infrastrukturu kao prije nekoliko desetljeća!

Bosna i Hercegovina, koja je smještena na dodiru raznih regija Evrope, i dalje je država kojoj nedostaje moderna saobraćajna mreža. Dok susjedi ubrzano grade i povezuju svoje gradove s evropskim centrima, BiH ostaje prostor gdje vožnja od 150 kilometara često traje duže nego putovanja u tri susjedne države zajedno. Autoputevi koji bi trebali biti kičma razvoja još su u fazi planiranja ili parcijalnih radova, a željeznice, nekada ponos industrijskog razvoja, danas su gotovo zaboravljene. Saobraćajnice nisu samo asfalt, betonske konstrukcije ili šine – one su krvotok jedne države. One spajaju ljude, ubrzavaju trgovinu, omogućavaju razmjenu ideja i kultura. Bez njih, društvo ostaje izolirano, a ekonomski napredak usporen ili onemogućen. Bosna i Hercegovina zato mora shvatiti da ulaganje u saobraćajnice nije trošak, nego najvažnija investicija u budućnost. Jer država koja nema puteve – nema ni vezu sa svijetom.