U Kamernom teatru 55 večeras drama “Tebe ljubi duša moja”

U sarajevskom Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Tebe ljubi duša moja” reditelja Harisa Pašovića.

Igraju: Gordana Boban, Enes Salković, Alen Konjicija, Vanesa Glođo, Marko Petković, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Hana Zrno, Admir Glamočak, Mirela Lambić, Dina Mušanović i Nedim Džinović.

Ovo je velika ljubavna priča, jedna od onih epskih, monumentalnih ljubavnih priča koje ostaju uz nas zauvijek.





Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Za život cijeli”, prema tekstu Benjamina Hasića.

Igraju: Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović i Dino Hamidović.

“Za život cijeli” je predstava o nogometnom klubu, o historiji nogometa u Sarajevu, o 103 godine historije grada Sarajeva i FK Željezničar.