Predstava "Marlene Dietrich: Pet tačaka optužnice" 10. novembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, u ponedjeljak, 10. novembra sa početkom u 19:30, bit će izvedena predstava "Marlene Dietrich: Pet tačaka optužnice" autora i reditelja Harisa Pašovića.

U naslovnoj ulozi Marlene Dietrich, jedne od najvećih filmskih ikona 20. vijeka, nastupit će jedna od najboljih glumica u regionu, Mirjana Karanović. Pored nje, u predstavi igraju Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

Prema riječima Harisa Pašovića, autora i reditelja komada, Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde - bila je mit.

- Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline, bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini. Ja sam napisao dramu o jednom imaginarnom suđenju Marlene Dietrich, u kojem je optužena zbog svog životnog stila; svojih neortodoksnih stavova o braku i porodici; svoje nezavisne prirode; svom erotizmu i svom učešću u američkoj vojsci tokom drugog svjetskog rata. U drami, troje mladih tužilaca, jedna žena i dva muškarca, optužuju Marlenu da nije bila dovoljno patriota, da nije bila dobra majka, da je imala izvanbračne veze, i da je izdala svoju zemlju. To su ozbiljne optužbe i oni navode primjere iz njenog života koji potkrepljuju, po njihovom mišljenju, tu optužnicu - kazao je.

Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, a dizajn kostima Irma Saje i Vanja Ciraj. Kompozitor predstave je Dino Šukalo i Studio Modra rijeka. Za dizajn svjetla zadužen je Branislav Milinković, a za video art Dino Hujić. Direktor fotografije je Alen Alilović, a videoprodukcija je Source production.

Marlene Dietrich: Pet tačaka optužnica" rađena je u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo, Mittelfesta Cividale u saradnji s BNP Zenica.

Ulaznice za predstavu "Marlene Dietrich: Pet tačaka optužnice" mogu se kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme karter.baili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.