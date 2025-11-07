Jedanaesti festival "Bajke za djecu i odrasle" oživljava pripovijedanje i moć žive riječi

Festival bajke za djecu i odrasle, jedinstvena manifestacija koja već jedanaestu godinu zaredom oživljava čaroliju pripovijedanja bajki i pjesama, svečano će biti otvoren večeras u Centru kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, uz program "Bajka, priča koja je nadživjela vrijeme".

Kreativnost mladih

Festival će biti održan u Gračanici, Olovu i Sarajevu, u periodu od 6. do 21. novembra.

Udruženje "Bajka" u fokus ovogodišnjeg festivala je stavila kreativnost, gdje bajkom žele mlade generacije nadahnuti na vlastitu kreativnost.

Na press konferenciji su organizatorice Udruženja "Bajke" istakle da ne žele samo da pripovijedaju bajke, nego da podstaknu ljude da ono što su zaboravili ima vrijednost i da je potrebno prenijeti na nove generacije.

Marina Đorđević je kazala da su jučer bili u Gračanici u vrtiću i osnovnoj školi, gdje su se djeca zabavila uz bajke, priče, muziku i igre, te se podsjetili kako su se djeca nekada zabaviljala dok su slušala bajke koje su im pripovijedali stariji.

- Kroz bajke su se uvijek prenosile najljepše vrijednosti, dobrota i moral ljudima i poticale djecu da budu dobri, jer dobro u bajkama uvijek bude nagrađeno, a zlo kažnjeno – kazala je Đorđević.

Željka Lemez navodi da su bajke ogledalo života i da je u njima istina i stvarnost, te je pozvala sve mlade da se pridruže radionicama sa djecom i nauče mnogo toga u radu sa njima.

Glumica Tatjana Šojić je istakla da se raduje otvorenju Festivala, bogatom i raznovrsnom sadržaju koji slijedi poslije, te dodala da će večeras pripovijedati bajku "Neobična ptica Ku".

- Vjerujem da će se svidjeti djeci i odraslima te da će doprijeti do njih, a zapravo u to ne moram sumnjati jer bajke imaju tu moć - kazala je Šojić.

Transformativna moć

Kazale su da djeca različitih uzrasta koja dođu da slušaju pripovijedanje bajke, nekada vidno nezaiteresovana, nakon pripovijedanja žele još. Dodaju da kreativnost uvijek izlazi iz imaginacije, bilo da umjetnik ili svako od nas udahne u sebe dah jeseni ili čuje riječi bajke.

U programu festivala će biti priče transformacije - Vitez Zelenkapa i druge priče sa Jasnom Held u subotu 15. novembra u 19 sati u CKM-u. Promocija knjige "Svetkovine i njihova uloga u životu čovjeka" na programu je 12. novembra u 18 sati u Društvenom centru Općine Centar.

Kreativnu radionicu "Bajka, lutka i Ja" - Transformativna moć lutke i bajke u mentalnom zdravlju, odgoju i razvoju, koja kombinuje metode i alate primijenjenih umjetnosti starih zanata i uvide terapeutske podrške rastu i razvoju, vodit će pripovjedač predstave Marina Đorđević koju izvodi uz zvuke violine.

Putem Zoom-a posljednjeg dana festivala 21. novembra u 18 časova pridružit će se pripovjedačica palestinsko-hrvatskog porijekla iz Kanade Sarah Abusharar i njene kolegice, Fidaa Ataya iz Palestine i Sara Kasir iz Libanona, koje će ispričati kratke palestinske priče i basne ali i osobne priče.

Učesnici ovogodišnjeg otvorenja su Tatjana Šojić, Sarah Abusharar (putem Zoom-a), Suada Hodžić, Marina Đorđević, Sanela Kaikčija, Elvir Halilović sa svojim pričama kao, i muzičari Tijana Vignjević, Belma Tuzović Mujkić, Ana Tica, Erliha Mekić i Jan Zeherović.