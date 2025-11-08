U Kamernom teatru 55 večeras drama “Potpuni stranci”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Potpuni stranci” autora Paola Đenovezea (Genovese).

Rediteljica je Lajla Kaikčija, a uloge tumače: Sabit Sejdinović, Vanesa Glođo, Senad Alihodžić, Dina Mušanović, Alban Ukaj, Nadine Mičić i Igor Skvarica.

U predstavi se sedmero prijatelja odlučuje na igru koja podrazumijeva čitanje naglas svih pristiglih poruka, mailova i poziva. Kada telefoni počnu s oglašavanjem, nastaje potpuno ludilo.

Rediteljica Lajla Kaikčija istakla je da je predstava „Potpuni stranci“ nastajala s lakoćom upravo zbog njenih aktera, dodavši da nije lako raditi komediju, da je to teže nego raditi dramski tekst, tragediju ili neke druge žanrove.