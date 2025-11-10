U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Marlene Dietrich – Pet tačaka optužnice”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje dramu “Marlene Dietrich – Pet tačaka optužnice” autora i reditelja Harisa Pašovića.

Uloge tumače: Mirjana Karanović, Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

Marlen Ditrih (Marlene Dietrich) je bila više od filmske zvijezde – bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline – bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini.