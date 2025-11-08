Direktorica Srednje muzičke škole Sarajevo preminula nakon kratke i teške bolesti

Iz Srednje muzičke škole Sarajevo obavijestili su javnost da je preminula njihova direktorica Tatjana Romanić-Piralić.

Ističu da je preminula nakon kratke i teške bolesti.

- Sve informacije o terminu sprovoda i komemorativne sjednice objavit ćemo uskoro. Porodici, njenoj majci Zorici, sinu Azuru, kćerki Zani, tetki Brankici, sestri Aleksandri i svima koji su je poznavali i voljeli, a mnogo nas je, izražavamo duboku sućut. Neka ti je laka zemlja, Tanjo naša - naveli su.

Ona se muzikom počela baviti u ranoj mladosti, u Sarajevu je završila osnovnu i srednju muzičku školu, a onda je upisala Muzičku akademiju u Gracu, a onda u Beču.

U Sarajevo se vraća nakon rata, a 1990. godine upisuje studij viole na Muzičkoj akademiji.

Od 1998. do 2001. godine bila je članica Sarajevske filharmonije. Bila je profesorica viole u Srednjoj muzičkoj školi, sve do 2018. godine kada je izabrana za direktoricu.