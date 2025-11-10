Šta se desi kada klaunovi uđu u svijet "Romea i Julije" pogledajte u predstavi "Ro i Juju" 11. novembra

U najljepšoj i najpoznatijoj ljubavnoj priči "Romeo i Julija" ispričanoj kroz svijet pozorišnih klauna, najzaigranije pozorišne forme, moći ćete uživati u utorak, 11. novembra sa početkom u 19:30 sati kroz predstavu "Ro i Juju" u Narodnom pozorištu.

Dino Bajrović, Aida Bukva, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Mona Muratović, Merima Lepić Redžepović, Nerman Mahmutović, Mediha Musliović, Merjem Šiljak, muzičari Dario Kos i Vedran Vujica priredit će vam vrhunsku zabavu i urnebesnu noć prepunu smijeha, kostimima i scenografiji Sanje Džebe te dizajnu maske Joanne Bassi.

- Filmski set. Rediteljica sa vizijom i bez novca. Asistentica sa notesom i hrpom problema. Jedna filmska zvijezda. Spremačice koje sanjaju o svojih pet minuta slave. Tehničari koji stvaraju nered. Sve je moguće, čak i pojava Falstaffa i Gertrude. Svi oni donose svoju strast i potrebe u svijet haosa, svijet u kojem se ništa ne gradi, ništa se ne događa, ništa se ne postiže, svijet u kojem i najmanja stvar predstavlja ogroman problem. U tom svijetu Ro i Juju otkrivaju jedno drugo i podsjećaju nas na ljubav. Onu čistu i neiskvarenu - zapisala je dramaturginja, Emina Omerović.

Ulaznice za predstavu "Ro i Juju" mogu se kupiti isključivo online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo i platforme www.karter.ba.