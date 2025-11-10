Japanski filmski festival u Trebinju, Mostaru, Banja Luci i Sarajevu

Japanski filmski festival koji organizuje Ambasada Japana u BiH bit će održan od 13. novembra do 6. februara u pet bosanskohercegovačkih gradova – Trebinju, Mostaru, Tuzli, Sarajevu i Banjoj Luci, u saradnji sa Japanskom fondacijom i relevantnim kinima.

Cilj ovog događaja je predstaviti bogatstvo japanske kinematografije, nudeći lokalnoj publici priliku da istraži raznoliko pripovijedanje i umjetnički izraz u japanskim filmovima. Tokom festivala bit će prikazana tri filma pozitivno ocijenjena od kritičara, a koji ističu kulturu, umjetnost i inovacije japanske filmske industrije.

- U februaru 2026. godine obilježavamo 30. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa između Japana i Bosne i Hercegovine i nadamo se da će ovaj filmski festival poslužiti kao most daljeg razumijevanja i prijateljstva između dvije zemlje - saopšteno je iz Ambasade Japana u Bopsni i Hercegovini.

Navodi se da je ulaz na projekcije besplatan, te da su filmovi na japanskom jeziku s engleskim i lokalnim titlovima. U Mostaru će biti samo engleski titlovi.

U Trebinju će se Japanski filmski festival održavati 13. i 14. novembra u Kulturnom centru Trebinje, u Mostaru od 21. do 23. novembra u OKC Abrašević. U Tuzli Festival će se održavati od 19. do 21. decembra u Centru za kulturu Tuzla. U Sarajevu od 16. do 18. januara u kinu Meeting Point i u Banjaluci od 4 do 6. februara u Studentskom kulturnom centru.