Za Međunarodni dan baleta, 12. novembra "Snjeguljica i sedam patuljaka" na sceni Narodnog pozorišta

Baletna bajka "Snjeguljica i sedam patuljaka", rađena na muziku Shostakovicha, Pavlovskog, Delibesa i Masseneta, u koreografiji i režiji Amaliae Mindrutiu, bit će izvedena 12. novembra u Narodnom pozorištu Sarajevu, a povodom Međunarodnog dana baleta.

Po riječima Mindruitu, predstava je namijenjena svim generacijama, a bazirana je na klasičnom plesu i klasičnoj muzici po knjizi braće Grimm.

- Svaki lik je definiran pokretom, gestikulacijom i dinamikom. Također, muzika je odabrana veoma pažljivo kako bi se mogla direktno povezati sa likovima. Balet "Snjeguljica i sedam patuljaka" uvest će publiku u priču punu lijepih osjećanja, ljubavi, ljubomore, sažaljenja i kajanja. Istovremeno, sedam patuljaka oduševit će publiku svojim komičnim momentima i izvanrednom glumom – rekla je Mindrutiu.

Ljubitelji baleta će od 19.30 sati, moći uživati u igri Nataše Gaponko koja će utjeloviti ulogu Snjeguljice, Albinu Huskić/Selmu Efendić u ulozi Zle kraljice, Evgenya Gaponka u ulozi Kralja, dok će ulogu Princa utjeloviti Bulat Gareev.

Uloga Lovca povjerena je Admiru Kalkanu, a uloga Vještice Pauli Grubešić-Mateescu/Sabini Sokolović.

Ostatak podjele čine: Ekaterina Vereshchagina, Nadža Pušilo / Aleksandra Smiljanić, Selma Štrbo, Lejla Bajramović, Mihail Mateescu, Zulejha Kečo Kapidžić, Darika Dunganova, Masafumi Okuzono, Jovana Milosavljević Lovrenović, Dora Kos, Boris Vidaković, Goran Staniškovski, Amina Sulejmanagić, Toko Tatekawa, Dalila Kaučić, Til Čmančanin, Mateo Dani i Maša Gaponko.

Baletni spektakl "Snjeguljica i sedam patuljaka", rađen prema istoimenoj bajci braće Grimm, sarajevska publika moći će pogledati i 13. novembra, te 14. i 15. januara.

Međunarodni dan baleta slavi ne samo ljepotu baleta, već i predanost, rad i posvećenost umjetnicima koji ga izvode. To je dan kada se umjetnost plesa približava publici i inspirira nove generacije da se zaljube u svijet baleta.