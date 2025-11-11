Rade Šerbedžija i Zapadni kolodvor: U prodaji posljednjih 100 ulaznica za koncert u Sarajevu

Jedan od najcjenjenijih regionalnih umjetnika Rade Šerbedžija stiže u Sarajevo sa svojim bendom Zapadni kolodvor, a interes publike očekivano je velik – u prodaji je posljednjih 100 ulaznica za ovaj izniman koncertni događaj.

Emotivan susret umjetnika

Publiku u velikoj dvorani BKC-a Sarajevo 15. novembra očekuje večer koja nadilazi granice običnog koncerta – spoj poezije, glazbe i kazališta u prepoznatljivom Šerbedžijinom stilu. Ovaj koncert zamišljen je kao intiman i emotivan susret umjetnika i publike, gdje će svaka riječ i nota nositi poruku, sjećanje i iskrenu emociju.

Rade Šerbedžija, glumac svjetskog glasa, pjesnik i glazbenik, godinama osvaja pozornice od Londona do Los Angelesa, a svojim jedinstvenim glasom, interpretacijom i energijom ostavlja neizbrisiv trag u svakom nastupu. U pratnji svog benda Zapadni kolodvor, Šerbedžija donosi umjetničku širinu i dubinu koju njeguje desetljećima – kroz stihove, note i kazališnu ekspresiju.

Iskustvo zajedništva

Publika može očekivati izvedbe njegovih najpoznatijih pjesama poput “Ne daj se Ines”, “Barbara”, “Meni se dušo od tebe ne rastaje” i mnogih drugih, ali i recitacije poezije koje su postale njegov zaštitni znak. Svaki koncert Rade Šerbedžije nosi iskustvo zajedništva, topline i autentičnosti – trenutke u kojima se umjetnost i život susreću.

Ulaznice su dostupne na biletarnici BKC-a, na platou Skenderije te online putem kupikartu.ba.