Besplatne ulaznice za kulturne sadržaje u Sarajevu mladima koji pune 18 godina u ovoj godini

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo sljedeći dobru praksu, već četvrtu godinu svim našim mladim sugrađanima i sugrađankama koji pune 18 godina, kao rođendanski poklon, nudi besplatne vaučere za posjete kulturnim ustanovama Kantona Sarajevo, naglašeno je na današnjem potpisivanju Sporazuma o sufinansiranju projekta „Vaučeri za mlade“.

Ulaganje u budućnost

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk kazao je da ova inicijativa predstavlja strateško ulaganje u budućnost našeg društva.

- Kroz pristup kulturi i umjetnosti, mladima pružamo priliku za razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i društvene svijesti. Kulturna bogatstva koja dijelimo temelj su našeg zajedničkog identiteta. Vlada Kantona Sarajevo ostaje posvećena stvaranju uvjeta za uspješan razvoj mladih - izjavio je ovim povodom Uk.

On je istakao kako svi u Vladi KS vjeruju da će ovim projektom doprinijeti jačanju kulturne svijesti i otvaranju novih perspektiva za mlade generacije.

Poseban rođendanski poklon

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Dušanka Bošković kazala je da uvažavajući značaj koji kultura ima u razvoju mladih, te nastavljajući uspješnu praksu iz prethodnih godina, i ove godine naši mladi sugrađani koji navršavaju 18 godina dobit će poseban rođendanski poklon – besplatne vaučere za posjete kulturnim ustanovama Kantona Sarajevo.

- Punoljetstvo je važan trenutak u životu, a mi želimo da ga učinimo još posebnijim. Pozivamo sve mlade da iskoriste ovu priliku i da kroz posjete muzejima i pozorištima otkriju bogatstvo naše kulturne baštine i stvore nezaboravna rođendanska iskustva - rekla je Bošković.

Nastavak dobre prakse

Ministar kulture i sporta Kenan Magoda izrazio je zadovoljstvo zbog nastavka dobre prakse, jer Vlada Kantona Sarajevo i ove godine poklanja mladima jedinstven poklon - vaučere, odnosno besplatne ulaznice za različite kulturne sadržaje.

- Ovaj projekt predstavlja istinsku sinergiju unutar naših ministarstava i pokazuje koliko zajedničko djelovanje može donijeti konkretne rezultate. Važno je naglasiti da se ovakav projekt ne podrazumijeva sam po sebi, jer prije samo četiri godine on nije postojao. To je podsjetnik na činjenicu da su ustanove kulture u ranijim vladama bile zapostavljene, ali i dokaz koliko su danas prepoznate i cijenjene - istakao je ministar Magoda.

Vaučeri za kulturne sadržaje

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo poziva sve mlade koji su rođeni 2007. godine i žive na području Kantona Sarajevo da se registruju putem web-stranice Ministarstva i ostvare pravo na osam besplatnih vaučera za kulturne sadržaje u sarajevskim pozorištima i muzejima.

Besplatni vaučeri mogu se iskoristiti u sljedećim institucijama kulture: Narodno pozorište Sarajevo, Pozorište mladih Sarajevo, Sarajevski ratni teatar (SARTR), Kamerni teatar 55, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej Sarajeva i Muzej ratnog djetinjstva.

Tokom današnjeg potpisivanja ovog sporazuma naglašeno je kako je, nakon izvršene registracije, poklon set ulaznica moguće preuzeti uz predočenje ličnog dokumenta (na kojem je vidljiv datum rođenja) u prostorijama Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade .

Vaučere je potrebno preuzeti u roku od tri dana od registracije. Preuzeti vaučeri se mogu iskoristiti do 25.decembra.

Precizirano je i kako se vaučeri mogu iskoristiti za posjete muzejima bez prethodne najave, dok je za odlazak u pozorišta potrebna ranija rezervacija karata, koja se može izvršiti telefonskim putem ili lično, saopštila je Služba za protokol i press KS.