Memorijalni centar Sarajevo: Održana promocija knjige "Pravedni rat - svjedočanstvo jednog komandanta"

U multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Sarajevo večeras je upriličena promocija knjige „Pravedni rat - svjedočanstvo jednog komandanta” autora Hamze Ajanovića, nekadašnjeg komandanta 450. lake brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Događaj je organizovan u saradnji Saveza udruženja boraca Patriotska liga Bosne i Hercegovine i Memorijalnog centra Sarajevo, uz prisustvo velikog broja građana, predstavnika institucija, boračkih organizacija i saboraca.

Lična svjedočanstva

Knjiga na 224 stranice, strukturirana u pet poglavlja, donosi lična svjedočanstva o ratnim dešavanjima, s posebnim akcentom na odbranu Konjica, ali i širu borbu za očuvanje Bosne i Hercegovine. Autor, oslanjajući se na vlastito iskustvo, promišlja o ratnim uslovima kroz prizmu vojničke discipline, odgovornosti prema saborcima, primjeni međunarodnog humanitarnog prava te nužnosti očuvanja profesionalnih i ljudskih vrijednosti i u najtežim trenucima.

O značaju knjige i historijskom kontekstu u kojem je nastala govorili su recenzenti prof. dr. Faik Špago, mr. sc. Nihad Klinčević i diplomirani politolog Mirza Memišević, koji je ujedno i uvodničar. Svoj doprinos promociji dali su i Emin Selimotić, načelnik ratnog štaba 450. lake brigade, Ramiz Tucak, komandir diverzantske jedinice i nosilac priznanja “Zlatni ljiljan”, te general Sulejman Vranj, predsjednik Saveza udruženja boraca Patriotska liga Bosne i Hercegovine. U svojim izlaganjima prisutni su ukazali na važnost svjedočenja iz prve ruke, kao i na nužnost institucionalnog čuvanja istine o pravednoj borbi za slobodu.

Važnost autorove odluke

Govoreći o vrijednosnom okviru unutar kojeg je nastajala knjiga, recenzent i uvodničar dipl. politolog Mirza Memišević istakao je važnost autorove odluke da svjedoči iz pozicije komandanta, ali i običnog čovjeka

- Na svakoj stranici ove knjige, u svakom poglavlju, iza svakog imena koje je pomenuto i na svakoj liniji fronta koju je ova priča dotakla – osjeti se i bol, i ponos. Iako je riječ o ratu, ova knjiga nije pisana o ratu kao takvom, već o ljudima – o onima koji su na početku i tokom rata, u nevakat i u nevolji, kroz bol i zrelost, postajali ljudi. O ljudima koji, uprkos svemu, nisu činili zločine, birali su ljudskost, čak i kada je sve oko njih govorilo suprotno – kazao je Memišević.

Izvor za buduća istraživanja

Prof. dr. Faik Špago u svom obraćanju naglasio je kako se radi o rijetkom djelu koje uspijeva spojiti preciznost vojnog izvještaja s emocionalnom dubinom sjećanja, čime postaje i izvor za buduća naučna istraživanja, ali i dokument vremena.

- Knjiga ‘Pravedni rat – svjedočanstvo jednog komandanta’ obrađuje važne, a još uvijek nedovoljno istražene aspekte savremene historije Bosne i Hercegovine. Autor, Hamza Ajanović, kao odgovoran čovjek i komandant, nudi jedinstvenu sliku ratne stvarnosti, čuvajući percepciju društva suočenog s agresijom, izdajom i razaranjem. Posebna vrijednost knjige leži u njenoj dokumentarnoj osnovi, ali i u autentičnom tonu, razumljivom i onima koji su bili učesnici tih događaja, kao i generacijama koje dolaze. Ova publikacija, oslobođena patetike i pisanjem vođena istinom, doprinosi razumijevanju i očuvanju simboličke baštine odbranjene Bosne i Hercegovine – riječi su prof. dr. Faika Špage.

Značaj autentičnih svjedočenja

Mr. sc. Nihad Klinčević osvrnuo se na značaj autentičnih svjedočenja u vremenu narativa koji pokušavaju relativizirati odbrambeno-oslobodilački karakter rata

- U svom rukopisu, autor nas vješto vraća u ključne trenutke neposredne prošlosti, prenoseći vlastito svjedočanstvo o procesima koji su prethodili agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Jasno i dokumentovano opisuje transformaciju pojedinaca u organizovane vojne formacije, te političke i vojne projekte usmjerene na zauzimanje teritorije i formiranje etnički čistih prostora. Knjiga precizno razotkriva genezu agresije, počevši od Srpske akademije nauka i umjetnosti, pa sve do sporazuma Milošević–Tuđman–Boban. Autor detaljno prikazuje i direktnu saradnju između Vojske RS i HVO-a, kroz zajedničke komande u Travniku, Varešu i drugim mjestima. Posebno ukazuje na činjenicu da je HVO imao prisustvo oko Sarajeva i u periodu kada većina građana o tome nije imala saznanja – istaknuo je Klinčević.

Odgovornost komadanta

Ratni komandant i načelnik štaba 450. lake brigade Emin Selimotić, govoreći iz vlastitog iskustva i bliskog poznavanja autora, podsjetio je na odgovornost komandanta da ne vodi samo ljude u borbu, već i da nosi njihove živote, strahove i ideale.

- Zadovoljstvo mi je što danas imam priliku govoriti na promociji knjige mog saborca, majora Hamze Ajanovića. Još dok je ideja o ovoj knjizi bila u začetku, svi mi – saborci i svjedoci tog vremena – prepoznali smo važnost da se ispriča priča o ratnom putu ne samo jednog čovjeka, već i naše brigade. Od samog početka pružili smo punu podršku, jer smo vjerovali da je upravo Hamza taj koji može vjerodostojno, iznutra i bez uljepšavanja, napisati ovu knjigu – kao čovjek koji je lično učestvovao u svim tim događajima. U vremenu u kojem dominiraju revizionistički narativi, od izuzetne je važnosti imati autentična, svjedočenja učesnika o časnoj borbi Armije Republike Bosne i Hercegovine – naglasio je komandant Selimotić.

Ramiz Tucak, komandir diverzantske jedinice i nosilac priznanja Zlatni ljiljan, naglasio je da knjige poput ove nisu samo dokumenti, nego i amaneti – svjedočanstva o tome šta znači stati ispred svog naroda i reći: ovdje nećete proći.

- Mi Bošnjaci na ovim prostorima nemamo pravo da tražimo potvrdu niti odobrenje ni od koga drugog osim od nas samih. Nemamo privilegiju zaborava, niti luksuz tišine. Isključivo mi – oni koji su iznijeli borbu na svojim leđima – imamo pravo da govorimo. Danas, na ovom časnom mjestu na Kovačima, u slobodnom Sarajevu i slobodnoj Bosni i Hercegovini, više se ne bojimo da će nas neko iz tame zaustaviti ili ušutkati. Danas možemo pitati, imenovati i sjećati se – i to je naša moralna obaveza. Autor knjige Pravedni rat jasno ukazuje na ono što se godinama prešućivalo: da je Republika Hrvatska, iako formalno podržavala Bosnu i Hercegovinu, u određenim fazama vodila politiku koja je imala sve elemente agresije. Posebno 1993. godine, kada se otvoreno pokazala strategiju destabilizacije, uz pomoć lokalnih struktura. Knjiga dokumentuje kako se to reflektovalo upravo na terenu – u Konjicu, koji je imao presudnu ulogu u očuvanju strateškog pravca Sarajevo–Mostar, te u spašavanju ogromne količine vojne opreme i municije zahvaljujući herojstvu saboraca, među kojima je bio i autor ove knjige. U našoj historiografiji često nedostaje prostor za detaljan prikaz tih procesa – uloge Konjica, saradnje Vojske RS i HVO-a, stvaranja paralelnih formacija mimo Armije RBiH. Važno je reći: jedina oružana formacija koja je položila zakletvu Republici Bosni i Hercegovini bila je Armija RBiH. Niti jedna druga. To je istina koju moramo iznova isticati – ne iz inata, već iz poštovanja prema onima koji su branili ovu zemlju – poručio je iz Memorijalnog centra Sarajevo Zlatni ljiljan Ramiz Tucak.

Snažan stub u izgradnji memorije o ratu

General Sulejman Vranj, predsjednik Saveza udruženja boraca Patriotska liga Bosne i Hercegovine, u svom govoru istakao je da je djelo Hamze Ajanovića još jedan snažan stub u izgradnji kulturne memorije o ratu, te podsjetio da je upravo kroz ovakve publikacije moguće prenijeti vrijednosti istinske borbe mlađim generacijama.

- Često se pitamo – gdje smo to danas? Zašto naša djeca ne znaju? Zašto ne pamte? A odgovor nije jednostavan. Mi smo, nažalost, svi pomalo krivi – krivi kao društvo koje nije uvijek znalo kako da prenese istinu, kako da očuva sjećanje i oblikuje kolektivnu svijest. Imamo državne institucije, postoje ministarstva, postoje nadležni organi na svim nivoima – ali ako to ostane samo na papiru, bez suštine, bez obrazovanja i bez sadržaja, onda ništa nismo uradili. Kultura sjećanja se ne može nametnuti. Ona se mora njegovati, graditi i ugrađivati u školski sistem, u institucije, u svakodnevicu. U suprotnom, zaborav će postati pravilo – upozorio je general Vranj.

Obraćanje autora

U završnici se prisutnima obratio i sam autor, koristeći ovu priliku da se zahvali svima koji su doprinijeli održavanju ove promocije i publikaciji njegove knjige, a potom je podijelio suštinsko značenje ovog djela

- Naslov Pravedni rat namjerno je izabran da bi kod čitatelja izazvao pitanje – da li rat uopće može biti pravedan? Želio sam da ih natjeram da zastanu, promisle i pročitaju šta to zapravo znači. Knjigom sam pokušao objasniti da je rat pravedan onda kada se vodi u svrhu odbrane – kada je riječ o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, kao što je bio rat koji je vodila Armija Republike Bosne i Hercegovine – jedina legalna i legitimna oružana sila naše države. Svi drugi koji su u tom ratu učestvovali – bez obzira kako su se nazivali – vodili su osvajačke ratove i predstavljali su agresore, svaki sa svoje strane. Ne trebamo se ustručavati da to jasno kažemo. Bilo je koordiniranog djelovanja s obje strane – i s istoka i s zapada – sa ciljem podjele Bosne i Hercegovine, formiranja ‘republikica’, njihovih vojski i vlastitih sfera utjecaja. Već 1991. godine u Karađorđevu sve je bilo dogovoreno. Ne trebamo sakrivati istinu iza diplomatskih fraza. Istina se mora reći – ne zbog politike, već zbog naroda. Samo ako se usudimo izgovoriti istinu, možemo graditi istinsko povjerenje i zdrave temelje ove države – poruka je autora knjige „Pravedni rat – Svjedočanstvo jednog komandanta“.

Promocija knjige Hamze Ajanovića još je jedan doprinos očuvanju kolektivnog pamćenja i kulturi sjećanja, ali i podsjećanje na vrijednosti koje su branili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine – hrabrost, odgovornost, čast i odanost domovini.