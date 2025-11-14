U Narodnom pozorištu Sarajevo danas opera za mlade „Ježeva kuća“

U Narodnom pozorištu Sarajevo danas, u dva termina - 12 i 13 sati, bit će upriličena opera za mlade “Ježeva kuća” Zlatana Vaude. Libreto je napisao Jovan Aleksić prema stihovima Branka Ćopića. Dirigent je Dario Vučić, reditelj i koreograf Ferid Karajica, scenografkinja i kostimografkinja Vanja Popović, šef hora Danijel Žontar, korepetitorica solista Aida Mušanović-Arsić, asistent reditelja-inspicijent Gordan Simić, majstor svjetla Ognjen Martinović, majstori tona Mirsad Tukić i Zdenko Bevanda.

Izvođači su: Denis Isaković, Aida Čorbadžić/Melisa Hajrulahović-Tomić, Leonardo Šarić, Jasmin Bašić, Ivan Šarić i Jovana Milosavljević-Lovrenović/Amina Sulejmanagić i hor Opere NPS-a uz klavirsku pratnju Aide Mušanović-Arsić.

“Mirna Bosna”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Mirna Bosna”.

Režiju potpisuje Saša Peševski, a uloge tumače: Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo i Davor Golubović.

“Ženski orkestar”

U JU Centar kulture i mladih večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je komedija “Ženski orkestar”.

Igraju: Mirna Jogunčić, Elma Fetić, Armin Omerović, Riad Avdić, Dušan Arnaut i Adis Omerović.