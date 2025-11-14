Predstavljen roman "Bojanka pod opsadom", emotivan i edukativan prikaz djetinjstva pod opsadom

Promocija romana "Bojanka pod opsadom“ autorice Nejre Mekić Korkmaz, djela koje kroz prizmu djetinjstva u ratu donosi intiman i emotivan prikaz života u opsadnom Sarajevu, upriličena je sinoć u Multimedijalnom centru Mak.

Borba za preživljavanje

Roman rekonstruira iskustvo desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.

- Ovo nije priča o ratu u klasičnom smislu. Ovo je priča o djetinjstvu koje nije prestalo da se igra, o mašti koja je postala način preživljavanja i o bojama koje su bile jače od tame – istaknuto je na promociji.

Promocija je okupila brojne zaljubljenike u književnost, a o knjizi su govorili promotori: Nihad Aličković, aktivista i publicista, Anes Džunuzović, novinar i publicista te Edina Nikšić Rebihić, docentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svi su istaknuli važnost očuvanja sjećanja na ratne strahote, ali i otpornost djece i građana u ekstremnim okolnostima.

Aličković je istaknuo da knjiga "nije samo literarni zapis, već i važan dokument koji podsjeća na ljudske patnje, ali i snagu i otpornost“. Postavio je pitanje koliko književnost može aktivno doprinositi njegovanju kolektivnog sjećanja i osnaživanju zajedništva u društvu koje je prošlo rat.

Anes Džunuzović je govorio o specifičnom književnom pristupu knjige, koji dolazi iz dječije perspektive, naglašavajući da "roman prenosi emocionalnu dimenziju opsade Sarajeva, a ne samo činjenice, čime se mlađoj generaciji omogućava dublje razumijevanje historijskih događaja“.

Edina Nikšić Rebihić je analizirala pedagogiju preživljavanja prisutnu u romanu.

- Djeca u ratu uče drugačije - kroz preživljavanje, odnose i emocije.

- 'Bojanka pod opsadom' prikazuje dječiju potrebu da kroz igru i maštu održi osjećaj sigurnosti dok se oko njega sve raspada - kazala je Nikšić Rebihić.

Također je naglasila koliko je važno da mladi danas čitaju ovakve knjige kako bi razumjeli iskustvo djetinjstva pod opsadom kao duboko ljudsko iskustvo.

Autorica Nejra Mekić Korkmaz, rođena Sarajka koja posljednjih deset godina živi u Turskoj, naglasila je da je roman nastao iz potrebe da se sačuva sjećanje na svakodnevicu tokom opsade Sarajeva.

Simbolika naslova

- Željela sam prikazati kako rat utječe na najsuptilnije aspekte života - igru, školu, prijateljstva, ali i strahove koji prate svako odrastanje u takvom okruženju - kazala je autorica.

Osvrnula se i na simboliku naslova, ističući da "bojanka“ u kontekstu opsade postaje čin otpora i simbol nade.

Naglašeno je i da roman nije samo priča o Sarajevu, već i o svakom gradu pogođenom opsadom i svakom djetetu koje je naučilo da je svjetlo ponekad čin hrabrosti.

Knjiga, prema riječima autorice, vraća u vrijeme kada je Sarajevo bilo grad pod opsadom, ali i grad koji je disao, stvarao i volio - čak i onda kada se činilo da su boje nestale.

Ona ističe da će roman "Bojanka pod opsadom“ pružiti čitaocima emotivnu i edukativnu perspektivu na djetinjstvo u ratu, podsjećajući na univerzalnu snagu ljudske mašte i otpornosti.