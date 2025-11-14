Dramska predstava "Uhvati zeca" otvara 21. "Međunarodni festival glumca – Nikšić 2025"

21. "Međunarodni festival glumca – Nikšić 2025", bit će održan u Nikšićkom pozorištu od 16. do 21. novembra, pod sloganom "Svako je sjena sebe samoga" (Šekspir). Po odabiru selektora, Miloša Latinovića, u konkurenciji za nagrade Festivala takmičit će se pet predstava, dok će šesta biti izvedena u čast nagrađenih.

Nakon svečanog otvaranja Festivala, u nedjelju, 16. novembra sa početkom u 20 sati i dodjele bijenalne Nagrade "Veljko Mandić", bit će izvedena predstava "Uhvati zeca”, Narodnog pozorišta Sarajevo i Scene Mess, koju je po tekstu Lane Bastašić režirala Lajla Kaikčija.

U predstavi igraju: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Una Kostić, Ana-Marija Tomić, Mak Čengić i Dino Bajrović.

Dramatizaciju i dramaturgiju potpisuje Nedžma Čizmo, scenografiju i kostimografiju Sabina Trnka.

- Priča o prijateljstvu i načinu na koji nas ono oblikuje, ispunjava, umiruje, izaziva, ohrabruje i plaši u isto vrijeme. Priča smještena u vrijeme u kojem ljudi nestaju. Priča o potrazi za identitetom, ljubavi, dječjom nevinosti, o dvije mlade djevojke pred čijim očima će se stvarnost koju su poznavale raspršiti u milion dijelova, a one će od njih pokušati sastaviti barem neke poznate slike. Roman koji je osvojio čitaoce svojom iskrenošću. Preveden na 18 svjetskih jezika, a sada i na jezik teatra - izjavila je dramaturginja Nedžma Čizmo.

Proglašenje pobjednika i uručenje nagrada predviđeno je za petak 21. novembra, a nakon svečanosti, u čast nagrađenih bit će izveden kabare "Dobra stara vremena“ sa Radom Marjanovićem, Tanjom Bošković i Stevanom Pialeom.

Tročlani žiri Festivala koji čine: Dara Džokić, predsjednica i članovi: Irfan Mensur i Slobodan Boda Ninković, odlučivat će o glumačkim nagradama na Festivalu.

O dobitniku Nagrade "Veljko Mandić”, odlučit će žiri u sastavu: Stevan Koprivica, predsjednik i članovi: Vladimir Đuričić i Vladan Gajović.

Savjet Festivala čine Janko Jelić, predsjednik i članovi: Radinko Krulanović, koji je ujedno i direktor Festivala, Tanja Raičević, Vujadin Nikčević i Rako Urošević.

Predstava je rađena u koprodukciji sa Scenom MESS, uz podršku Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo.