Svečano otvorena izložba "Kulturna baština, tradicija i potencijali TK kroz fotografiju"

Na Trgu slobode u Tuzli svečano je otvorena izložba fotografija "Kulturna baština, tradicija i potencijali TK kroz fotografiju" autora Ahmeta Bajrića Blicka. Izložbu je otvorio ministar Almir Zilić, pokrovitelj manifestacije u ime Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.

Posjetioci su mogli pogledati oko 250 fotografija koje prikazuju bogatstvo i raznolikost svih 13 općina Tuzlanskog kantona – Tuzle, Lukavca, Gračanice, Banovića, Gradačca, Srebrenika, Živinica, Kladnja, Kalesije, Sapne, Teočaka, Čelića i Doboj Istoka.

Posebnu zahvalnost upućujemo Mješovitoj srednjoj školi Tuzla, čiji su učenici uveličali događaj prigodnim transparentima, kao i članicama folklornog ansambla Panonija koje su ga uljepšale svojim prisustvom u narodnim nošnjama.

Danas je bio planiran i kulturno-umjetnički program, ali su organizatori u dogovoru sa pokroviteljom izložbe odlučili da zbog tragične nesreće u Domu penzionera sve otkažu.

Prisutni su se, svako na svoj način, sjetili stradalih i povrijeđenih na samom početku izložbe.