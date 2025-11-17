U Kamernom teatru 55 večeras drama „Sjaj zvezda na plafonu“

I. P.

17.11.2025

Sarajevski Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, u okviru 9. Internacionalnog festivala “Dani Jurislava Korenića”, prikazuje dramu “Sjaj zvezda na plafonu” Malog pozorišta “Duško Radović” iz Beograda.

Reditelj je Damjan Kecojević, a uloge tumače: Mina Nenadović, Julija Petković, Drina Kecojević, Anđela Alavirević, Nevena Kočović, Mladen Lero, Filip Stankovski, Sunčica Milanović, Jelena Ilić, Jovana Cvetković, Lana Adžić i Marta Đurica.

Roman švedske književnice Juhane Tidel “Sjaj zvezda na plafonu”, prema kojem je adaptirana istoimena predstava, napisan je prije više od 20 godina, ali je priča koju je ova autorica tada ispričala aktuelna i danas. Adolescencija kroz koju Jena, glavna junakinja ove priče, prolazi, a koja je sama po sebi vrlo delikatan i kompliciran period odrastanja i sazrijevanja, dodatno je usložnjena činjenicom da je njena mama bolesna. Međutim, ovo nije samo priča o bolesti. Ovo je priča o ljubavi, odrastanju, prijateljstvu, zaljubljivanju, bivanju kćerkom i bivanju majkom u različitim životnim dobima.

