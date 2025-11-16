Deveto izdanje Festivala "Dani Jurislava Korenića": Festival koji slavi umjetnost glume

Od 16. do 21. novembra Kamerni teatar 55 bit će domaćin devetog izdanja Internacionalnog festivala “Dani Jurislava Korenića”, manifestacije koja već skoro deceniju okuplja najbolje teatarske produkcije iz Bosne i Hercegovine i regije. Ovaj festival, posvećen osnivaču Kamernog teatra i velikanu bh. teatarske scene Jurislavu Koreniću, ističe se posvećenošću glumačkoj igri, što ostaje njegova temeljna ideja i ovog novembra.

Na javni poziv za učešće u ovogodišnjem izdanju festivala pristiglo je 85 prijava iz BiH, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja regiona, što je jedan od najvećih odziva do sada. U zvaničnu selekciju uvršteno je pet predstava: dvije iz Bosne i Hercegovine, dvije iz Srbije i jedna iz Hrvatske. Selekciju je ove godine radila mlada rediteljica Ajla Bešić, koja je posebno istakla raznolikost pristupa i autentičnu posvećenost umjetnosti glume kod odabranih ostvarenja.

Pet predstava

Ovogodišnja selekcija donosi širok raspon estetika, tema i formi – od intimnih monodrama do kompleksnih ansambl-predstava. Ipak, sve ih povezuje naglasak na preciznoj, emocionalnoj i zreloj glumačkoj izvedbi.

Predstave iz Bosne i Hercegovine

Prva bh. predstava u selekciji je “Kiselina” Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, prema tekstu Asje Krsmanović i u režiji Nermina Hamzagića. Predstava istražuje složenu dinamiku porodičnih odnosa u trenucima suočavanja sa smrću, otvarajući prostor za emotivno snažnu glumačku igru i kompleksna psihološka preispitivanja.

Druga je predstava “Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić” Gradskog pozorišta Bijeljina, nastala prema tekstu Milivoja Mlađenovića, u režiji Sonje Petrović. Ovo poetsko-scensko ostvarenje kroz lik legendarne pjevačice Sofke Nikolić spaja prošlost i sadašnjost, oblikujući intimnu glumačku ispovijest u kojoj se emotivni naboj prepliće s historijskom rekonstrukcijom.

Predstave iz Srbije

Iz Srbije dolazi predstava “Sjaj zvezda na plafonu” Malog pozorišta “Duško Radović”, u režiji Damjana Kecojevića, nastala prema romanu švedske autorice Juhane Tidel. Predstava progovara o odrastanju u sjeni majčine teške bolesti – temi koju nosi snažna dječija perspektiva, interpretirana kroz izuzetno suptilne glumačke transformacije.

Drugi srbijanski naslov je savremena drama “Sve dobre barbike”, koprodukcija „Hartefakta“, SARTR-a i „Realstagea“, u režiji Đorđa Nešovića. Predstava secira svakodnevne borbe mladih žena, granice njihovog intimnog i javnog prostora, identitet, pritiske okoline i pitanje autonomije, pri čemu se glumački ansambl oslanja na izrazito dinamičan i fizički zahtjevan izraz.

Predstava iz Hrvatske

Iz Hrvatske stiže monodrama “Ljudski glas” Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula, nastala prema tekstu Jeana Cocteaua, u režiji Juga Đorđevića. Radi se o snažnom glumačkom solističkom poduhvatu u kojem glumica kroz telefonski razgovor otkriva cijelu dramu emocionalnog raspada jedne ljubavne veze. Suptilnost, preciznost i psihološka dubina ove predstave naglašavaju smisao festivala – gluma kao centralni teatarski čin.

Selektorica Festivala Ajla Bešić

Selektorica devetog izdanja Festivala Ajla Bešić (1999.) iz Zenice, diplomirala je multimedijalnu režiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a trenutno završava master studije fotografije na Akademiji likovnih umjetnosti. Režirala je performanse i nekoliko predstava, uključujući zapaženi “Podroom” (SARTR i Realstage, 2025.) i “Limuni Limuni Limuni Limuni Limuni” (BNP Zenica, 2024.).

Njen izbor za ovogodišnju selekciju donosi spoj mladalačke energije, profesionalne studioznosti i vrlo jasne usmjerenosti na glumačku suštinu teatarske umjetnosti.

Uspomena na Korenića

Na konferenciji za medije direktor Kamernog teatra 55 Vedran Fajković podsjetio je da je Festival posvećen utemeljitelju pozorišta Jurislavu Koreniću.

– “Dani Jurislava Korenića“ festival je posvećen umjetnosti glume. Sama specifičnost scene Kamernog teatra 55 pruža glumcu mogućnost igranja krupnog kadra na sceni, što je rijetko u klasičnim pozorištima - kazao je Fajković.

Glumica Jasna Ornela Bery, članica žirija, prisjetila se Korenića kao “nasmijanog, empatičnog čovjeka koji je imao ljubav i razumijevanje za ljude i umjetnost”.

Glumac Zijah Sokolović, također član žirija, evocirao je uspomene na zajednički rad s velikim rediteljem i naglasio važnost historije Kamernog teatra:

– Kamerni teatar su gradile desetine glumaca čijih se uloga i predanosti danas malo ko sjeća. Ali oni su ugradili sebe u ovo pozorište.

"Avaz"“ partnerska kuća Festivala

„Dnevni avaz“ je i ove godine medijski partner Festivala, a nagradu za najbolju predstavu — Avazov zmaj — dodijelit će novinar i urednik „Avaza“ Danijal Hadžović.

Žiri i nagrade

O najboljim ostvarenjima Festivala odlučivat će stručni žiri u sastavu: Zijah Sokolović, Jasna Ornela Bery, Stela Mišković, Osman Arslanagić i Ivan Planinić.

Dodijelit će se sljedeće nagrade:

- Nagrada Dragan Jovičić za najboljeg glumca

- Nagrada Dragan Jovičić za najbolju glumicu

- Nagrada Jurislav Korenić za najbolju režiju

- Nagrada Žan Marolt za najboljeg mladog glumca

- Nagrada Žan Marolt za najbolju mladu glumicu

- Nagrada publike za najbolju predstavu

- Avazov zmaj za najbolju predstavu Festivala

Okrugli stol

Publika će nakon svake izvedbe imati priliku učestvovati u okruglim stolovima koje vodi dramaturginja Asja Krsmanović, čime se Festival dodatno otvara za dijalog, analizu i razmjenu dojmova.

Festival će biti zatvoren koncertom obnovljenog Gudačkog kvarteta Kamernog teatra 55, čime će se simbolično podsjetiti na muzičko-teatarsku tradiciju kojom se ovo pozorište ponosi još od vremena Jurislava Korenića.