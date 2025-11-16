Umjetnik Dragan Mihajlović za „Dnevni avaz“ otkriva detalje kreiranja digitalne fotografije: Ilustracijama želim da oduševim građane gradova Jugoslavije

Digitalna fotografija Sarajeva u savremenom, umjetničkom izdanju privukla je pažnju mnogih zaljubljenika u gradove i umjetnost.

Ova specifična ilustracija predstavlja Sarajevo na način koji spaja autentičnost i kreativnost, zadržavajući prepoznatljive detalje gradskih fasada i znamenitosti, ali i pružajući novi vizuelni doživljaj.

Autor Dragan Mihajlović za „Dnevni avaz“ govori o nastanku ovog umjetničkog djela, svom karijernom putu, ali i svim poteškoćama s kojima se umjetnici susreću.

- Pošto već nekih 18 godina živim u Danskoj sa porodicom, čekajući u holu doma zdravlja primijetio sam jednu ilustraciju Kopenhagena na zidu koju je uradio danski ilustrator Martin Švarc (Schwartz). Bio sam oduševljen. Pomislio sam tada zašto ja ne bih mogao da uradim gradove bivše Jugoslavije i da, isto tako kako sam ja bio oduševljen, budu i građani Sarajeva, Beograda, Ljubljane, Zagreba – započinje Mihajlović.

Proces detaljan i zahtjevan

Dodaje i to da se tada zapitao zašto takva djela ne bi u svojim domovima imali i građani svih bivših republika.

- Pošto sam ja rođeni Zemunac, prvo sam uradio ilustraciju Zemuna, pa onda i sve druge gradove – kazao je autor, otkrivajući kako je nastala ideja za digitalnu fotografiju Sarajeva.

Ljubav prema umjetnosti u njemu se, kako kaže, javila još od malih nogu, te kaže da je uvijek sam nešto crtao, kasnije prešao s papira i olovke na digitalnu olovku i displej. Proces kreiranja jedne takve digitalne fotografije je detaljan i zahtjevan.