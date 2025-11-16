Umjetnik Dragan Mihajlović za „Dnevni avaz“ otkriva detalje kreiranja digitalne fotografije: Ilustracijama želim da oduševim građane gradova Jugoslavije

Digitalna fotografija Sarajeva u savremenom, umjetničkom izdanju privukla je pažnju mnogih zaljubljenika u gradove i umjetnost.
Ova specifična ilustracija predstavlja Sarajevo na način koji spaja autentičnost i kreativnost, zadržavajući prepoznatljive detalje gradskih fasada i znamenitosti, ali i pružajući novi vizuelni doživljaj.
Autor Dragan Mihajlović za „Dnevni avaz“ govori o nastanku ovog umjetničkog djela, svom karijernom putu, ali i svim poteškoćama s kojima se umjetnici susreću.
- Pošto već nekih 18 godina živim u Danskoj sa porodicom, čekajući u holu doma zdravlja primijetio sam jednu ilustraciju Kopenhagena na zidu koju je uradio danski ilustrator Martin Švarc (Schwartz). Bio sam oduševljen. Pomislio sam tada zašto ja ne bih mogao da uradim gradove bivše Jugoslavije i da, isto tako kako sam ja bio oduševljen, budu i građani Sarajeva, Beograda, Ljubljane, Zagreba – započinje Mihajlović.
Proces detaljan i zahtjevan
Dodaje i to da se tada zapitao zašto takva djela ne bi u svojim domovima imali i građani svih bivših republika.
- Pošto sam ja rođeni Zemunac, prvo sam uradio ilustraciju Zemuna, pa onda i sve druge gradove – kazao je autor, otkrivajući kako je nastala ideja za digitalnu fotografiju Sarajeva.
Ljubav prema umjetnosti u njemu se, kako kaže, javila još od malih nogu, te kaže da je uvijek sam nešto crtao, kasnije prešao s papira i olovke na digitalnu olovku i displej. Proces kreiranja jedne takve digitalne fotografije je detaljan i zahtjevan.
- Kreiranje nastaje tako što prvo istražujem bitne znamenitosti mjesta ili grada. Nije isključeno da se tu nađe i neki kiosk ili neka kafana koju radim, bitno mi je da prikažem grad onakav kakav jeste – autentičan sa svim svojim manama i vrlinama. Zatim sakupljam fotografije u digitalnom formatu, i kada sve imam, počinjem da ih obrađujem u Photoshopu. Nekada baš želim da dobijem originalni izgled stare fasade kada je zgrada bila izgrađena, pa se divim i potpomažem sa Illustratorom i modelovanjem u 3D programima, za reljefe na fasadama – ispričao je Mihajlović.
Arhitektura kao ključ
Zatim se osvrnuo i na trajanje samog procesa, te kaže da je to dugotrajan put koji iziskuje dva mjeseca posvećenosti.
- Proces digitalne fotografije konkretno Sarajeva trajao je skoro dva mjeseca, ako već imam pripremljene fotografije objekata – objasnio je autor.
Tokom godina oprobavao se i u drugim granama umjetnosti, ali upravo ova forma ga je potpuno osvojila.
- Fotografijom sam se bavio nekih deset godina, i kroz fotografije me je privukla arhitektura. Arhitektura je možda ključ zbog kojeg danas stvaram ilustracije gradova – rekao je on, dodajući da spoj vizuelnog i arhitektonskog predstavlja njegovu pravu strast.
Kada je riječ o prepoznatljivosti ovakvog rada, autor ostaje skroman, te kaže da idalje ovakva forma nije prepoznata među ljudima.
- Koliko je meni poznato, ovakav vid ilustracija radimo samo Martin Švarc i ja – rekao je on, naglašavajući kako je njegova vizija rijetka i posebna na ovom području.
Spoj ljubavi
Ove digitalne fotografije gradova bivše Jugoslavije, a posebno Sarajeva, predstavljaju spoj ljubavi prema umjetnosti, preciznosti arhitekture i digitalne kreativnosti, ostavljajući snažan utisak na sve koji ih imaju priliku vidjeti.