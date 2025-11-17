Nakon više od deset godina ponovo otvoreno kino u Jablanici

Nakon više od deset godina pauze, u Jablanici je s radom opet počelo kino, čiju su obnovu zajednički finansirali Vlada Federacije BiH i Općine Jablanica.

Važan trenutak

- Nakon više od deset godina pauze ponovo je oživljen prostor posvećen filmskoj umjetnosti i kulturnom životu naše općine. Ovaj događaj predstavlja važan trenutak za sve građane Jablanice, posebno za mlade generacije kojima se ovim projektom vraća prostor za druženje, edukaciju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena – izvijestili su iz Općine Jablanica.

Projekt vrijedan 262.606,50 KM zajednički su finansirali Vlada Federacije BiH i Općine Jablanica.

Prisutnima se na svečanom otvaranju obratio općinski načelnik Emir Muratović poručivši kako kino u Jablanici nije samo prostor za prikazivanje filmova, nego i važno mjesto okupljanja Jablaničana, kulturnog razvoja i jačanja društvenog života u gradu.

Odlična saradnja

- Ovaj prostor, koji je nekada bio središte kulturnog života našeg grada, ponovo oživljava. Drago mi je da smo zajedničkim naporima vratili kino našim građanima, a posebno djeci i mladima koji su godinama čekali ovaj trenutak - istaknuo je općinski načelnik.

Značaj ponovnog pokretanja kino sadržaja za mlade i zajednicu naglasio je i Haris Halilhodžić, ispred Omladinskog kluba "Pod istim suncem Jablanica".

Istaknuo je da je otvaranje kina rezultat odlične saradnje mladih entuzijasta, Općine Jablanica i Vlade Federacije BiH te dodao da je ovo tek početak novih aktivnosti i sadržaja koji će biti organizirani u idućem periodu.

Nakon otvaranja premijerno je prikazan bosanskohercegovački film "Testament", koji trenutačno obara rekorde gledanosti u cijeloj zemlji.