Koncert solista Opere NPS „Jesenja elegija u pet do pet“ u subotu u Narodnom pozorištu Sarajevo: Poklon svim ljubiteljima operne umjetnosti

U Foajeu Narodnog pozorišta Sarajevo u subotu, 22. novembra tačno u 16:55 sati, bit će upriličen koncert „Jesenja elegija u pet do pet“ u izvedbi solista Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, uz klavirsku pratnju Aide Mušanović-Arsić i Bakira Samardžića.

Ulaz na koncert je besplatan.

Svi ljubitelji operne umjetnosti moći će uživati u duetima, tercetima i kvartetima iz najpoznatijih opera poput: Figarova ženidba (Mozart), La Traviata (Verdi), Don Pasquale (Donizetti), Tosca (Puccini), Kneginja čardaša (E. Kálmán), Mala Floramye (Tijardović), Vesela udovica (Lehar), Les Contes d'Hoffmann (Offenbach) i Carmen (Bizet).

Na koncertu će nastupiti: Aida Čorbadžić, sopran; Melisa Hajrulahović – Tomić, sopran; Katarina Kikić – Marić, sopran; Hana Salihović, sopran; Amila Ravkić, mezzosopran; Amir Saračević, tenor; Jasmin Bašić, tenor; Ileš Bečei, tenor; Ermin Ašćerić, tenor; Erol Ramadanović, bariton; Denis Isaković, bass i Ivan Šarić, bass.

U vremenu prijelaza, promjene kada se rastajemo od toplih, sunčanih dana, kada ubiremo darove blagorodne zemlje, solisti Opere NPS vam nude rođendansku poslasticu, emotivni elegični diptih satkan od mirisa žutih dunja, crvenih zrelih jabuka, plavog grožđa i zlatnih bundeva stopljen s čarobnim harmonijama, neodoljivim šarmom i vječnošću muzike Mozarta, Verdija, Donizettija, Puccinija, Bizeta, Lehara i Kálmána. Snaga muzike čini svako srce otvorenim, svaku dušu oplemenjenom.

- Niti jedan prirodni zvuk ne iscjeljuje bolje od onog koji se rodi u ljudskom biću koje voli. A mi volimo vas! I dok nad gradom plove oblaci od vune a on lagano oblači šarenu odjeću, ogrne se ogrtačem od magle ili doživi smiraj u sivoplavim kišnim satima, kupite vrući kesten, zagrlite dragu osobu, nahranite ptice u parku i dođite u NPS tačno u pet do pet - s ljubavlju vaši solisti Opere NPS.