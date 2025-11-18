Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U SARTR-u večeras drama "Bullying Collection"

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu "Kiselina", a Narodno pozorište “To nikad nigdje nije bilo”

Scena iz drame “Bullying Collection”. Sartr.ba

I. P.

18.11.2025

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Bullying Collection” Sama Guzmana, Iana Mekvetija (McWethy), Aleša Kurta i Nejre Babić. 

Reditelj je Aleš Kurt, a igraju: Selma Alispahić, Mirela Lambić, Jasenko Pašić, Maja Salkić, Sead Pandur, Davor Sabo, Adnan Kreso i Vanja Matović.

“To nikad nigdje nije bilo”

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, večeras u 19.30, bit će upriličena drama “To nikad nigdje nije bilo”, prema romanu “Istorija bolesti” Tvrtka Kulenovića. 

Režiju potpisuje Dino Musrafić, a glume: Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Ermin Sijamija, Aldin Omerović, Kaća Dorić, Minka Muftić, Mona Muratović, Belma Salkunić, Merima Lepić-Redžepović, Mak Čengić, Dino Bajrović, Helena Vuković i Vanja Matović.

“Kiselina”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je predstava “Kiselina” autorice Asje Krsmanović. 

Reditelj je Nermin Hamzagić, dramaturginja Asja Krsmanović, a uloge tumače: Gordana Boban, Mirvad Kurić, Selma Mehanović i Benjamin Bajramović.

# SARTR
# KULTURA
# TO NIKAD NIGDJE NIJE BILO
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# BULLYING COLLECTION
# PREDSTAVA "KISELINA"
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.