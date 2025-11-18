Nagrađivana predstava "Jedan je Muhammad Ali" 19. novembra na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo

Višestruko nagrađivanu predstavu "Jedan je Muhammad Ali" autora Almira Imširevića, u režijskoj postavci Dine Mustafića sarajevska publika moći će pogledati u srijedu, 19. novembra sa početkom u 19.30 sati.

„Jer šta je čovjek? Čovjek je njegovo srce. Lažljivo i prevrtljivo srce, znači lažljivog i prevrtljivog čovjeka. Milosrdno srce, puno ljubavi znači milosrdnog čovjeka punog ljubavi. Živo srce, znači živog čovjeka. Mrtvo srce, znači mrtvog čovjeka“, Muhamed Ali (Muhammad Ali).

U predstavi igraju: Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Dino Bajrović i muzičar Rastko Zečević.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, scenografkinja i kostimografkinja je Lejla Hodžić, kompozitor predstave je Damir Imamović, a koreografkinja Ena Kurtalić. Video dizajn uradio je Zlatan Filipović.

Inače, predstava "Jedan je Muhammad Ali" osvojila je nagrade na regionalnim festivalima u Prištini, Zagrebu i Sjevernoj Makedoniji.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.