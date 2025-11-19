U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Jedan je Muhammad Ali“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena drama "Jedan je Muhammad Ali" autora Almira Imširevića.

Reditelj je Dino Mustafić, dramaturginja Vedrana Božinović, scenografkinja i kostimografkinja Lejla Hodžić, kompozitor predstave je Damir Imamović, a koreografkinja Ena Kurtalić.

Video-dizajn je uradio Zlatan Filipović, a uloge tumače: Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Dino Bajrović i muzičar Ratko Zečević.

Kako je pravo ime Muhameda Alija? Šta biste rekli kada bi vam neko rekao da će ovo biti najvažnija informacija u vašem životu? Ovo je priča o identitetu, o porodici, o ocu i sinu u dva različita vremena.