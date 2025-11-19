Komedija "Seljačka opera" sutra u Narodnom pozorištu Sarajevo

Komedija "Seljačka opera" Darvasa Benedeka i Pintéra Béle, u režiji Andrása Urbána bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, u četvrtak, 20. novembra sa početkom u 19.30 sati.

Najluđa svadba ovog četvrtka bit će upravo na sceni Narodnog pozorišta. Mlada je trudna, mladoženja voli drugu. Koji je bolji poklon veš mašina ili no frost frižider? Dođite da vidite kako bi izgledalo kad bi na jednom porodičnom okupljanju svi odlučili reći sve što su godinama skrivali. Ko pjeva, zlo ne misli... ili možda ipak misli?

Ova opera, napisana za dramski ansambl, spoj je sapunice i reality showa, uz muzičku mješavinu baroka, folka i rock'n'rolla. Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić uz bend koji čine Fuad Šetić, Amar Beširević, Sara Brkić, Đejla Udovičić i Rastko Zečević u sat i deset minuta pokloniti će vam još jedan jedinstven umjetnički doživljaj i predstavu kakvu još niste gledali.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, koreograf Krisztian Gergye, scenografiju i kostime uradila je Adisa Vatreš-Selimović, muzička saradnica je Lejla Jusić.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.