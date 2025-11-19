Predstava "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić" večeras na sceni Kamernog teatra 55

D. H.

19.11.2025

U okviru IX Internacionalnog festivala "Dani Jurislava Korenića u Kamernom teatru 55" večeras (19. novembra) s početkom u 20 sati možete pogledati predstavu "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić".

Autor teksta je Milivoje Mlađenović. Režiju i adaptaciju je radila Sonja Petrović.

JU Gradsko pozorište "Semberija" iz Bijeljine donosi ovu emotivnu i muzički bogatu priču o slavnoj pjevačici Sofki Nikolić. Od blistavog uspona na svjetskim scenama između dva rata, preko tragedije gubitka kćerke, do unutrašnje borbe između uloge umjetnice i majke, predstava istražuje grižu savjesti, tišinu i snagu žene u svijetu koji često određuju muške norme.

Glumci koji igraju u predstavi su: Bojana Milanović, Milica Vokić Jevtović, Mihailo Maksimović, Dragana Arsenić, Ivan Petrović, Dušan Ranković i Nenad Blagojević. Muzički dio predstave čine: Igor Kajmaković, Stanko Zarić i Nenad Bošnjak

"Pozivamo našu cijenjenu publiku da dođu u Kamerni teatar 55 i pogledaju Sofkinu priču o pjesmi, tišini i sudbini žene/umjetnice – dramu koja odjekuje i danas", poručuju iz Kamernog teatra 55.

