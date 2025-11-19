Historijski rekord u Njujorku: Klimtov portret prodat za 204 miliona eura

Klimtovo djelo „Portret Elisabeth Lederer“ prodato je nakon oko 20 minuta intenzivnog nadmetanja. Slika, nastala između 1914. i 1916. godine, prikazuje kćerku jedne od najbogatijih bečkih jevrejskih porodica.

Na aukciji koju je u Njujorku (New Yorku) organizovala kuća Sotheby's, oboren je rekord za djela moderne umjetnosti: portret Gustava Klimta prodat je za 236,4 miliona dolara (204,3 miliona eura). Na istoj aukciji više od deset miliona eura postignuto je i za 18-karatnu zlatnu WC školjku umjetnika Mauricija Katelana (Maurizio Cattelan).

Ovaj portret krije izuzetnu pozadinsku priču:

Nakon što je nacistička Njemačka 1938. godine pripojila Austriju, nacisti su zaplijenili umjetničku zbirku porodice Lederer.

Porodične portrete nisu odnijeli jer su ih smatrali „previše jevrejskim“ da bi vrijedili krađe.

Elizabet Lederer (Elisabeth Lederer) se zaštitila od progona tako što je izmislila da je Klimtova kćerka (a Klimt nije bio Jevrej). Budući da je umjetnik godinama radio na njenom portretu, uspjela je dobiti potvrdu o tom porijeklu, što joj je omogućilo da živi relativno sigurno sve do 1944. godine.

Oboren rekord i prodaja

Prodaja Klimtovog portreta nadmašila je prethodni rekord za umjetnička djela 20. vijeka, koji je držao portret Marilyn Monroe Endija Vorhola (Andy Warhol), prodat za 195 miliona dolara 2022. godine. Klimtova slika sada je jedno od najskupljih djela ikada prodatih na dražbi.

Drugo veliko djelo večeri bila je 18-karatna zlatna WC školjka Mauricija Katelana pod nazivom „Amerika“. Umjetnik je ovu kreaciju, tešku 101 kilogram, osmislio kao satiru ultra-bogatstva.

– Šta god da jedete, ručak od 200 dolara ili hrenovku od dva dolara, rezultat je isti kad je riječ o toaletu – rekao je Katelan o svom djelu –

Vrijednost samog zlata na dan aukcije bila je procijenjena na oko deset miliona dolara.

Sudbina druge zlatne školjke

Interesantno je da je ovo bila samo jedna od dvije zlatne školjke koje je Katelan izradio.

Druga je bila izložena u Guggenheimovom muzeju, a zatim ponuđena Donaldu Trampu (Donald Trump) kao alternativa Van Goghovoj slici koju je Tramp htio posuditi za Bijelu kuću. Ova druga školjka kasnije je ukradena iz palate Blenheim u Engleskoj i pretopljena, a istraga o nestanku i dalje traje.