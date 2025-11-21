Veče rožajske kulture i selektivna izložba ULUTK-a 22. novembra u BKC-u

U okviru obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u subotu, 22. novembra 2025. godine, u 18:00 sati, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bit će održano Veče rožajske kulture.

Publika će imati priliku da uživa u bogatom kulturno-umjetničkom programu koji donosi duh Rožaja i Sandžaka, kroz muziku, ples, dramu i likovnu umjetnost.

U programu će nastupiti Etno grupa "Teferidž", KUD "Rožaje", djeca učesnici Međunarodnog festivala dječije pjesme "Zlatna pahulja", učenici Niže muzičke škole iz Rožaja, Dramski studio Centra za kulturu Rožaje, kao i učesnici Festivala sevdaha "Rožajski akšamluk" i plesni studio "Pahulje".

Tokom večeri bit će otvorena i izložba slika umjetnice Adele Nurković Kulenović, koja svojim radovima donosi prepoznatljiv likovni izraz i motive inspirisane zavičajem.

Istog dana, Udruženje likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona tradicionalno priređuje Selektivnu izložbu povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.