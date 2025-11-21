Promocija knjige o ženama u partizanima stiže u Brčko

Ovo je osmi naslov u ediciji koju uređuju prof. dr. Robert Donia i prof. dr. Emili Grebl (Emily Greble). Profesor Donia ističe da je riječ o “pionirskom radu zasnovanom na višegodišnjem istraživanju u arhivima širom bivše Jugoslavije”.

U Domu Islahijeta u Brčkom, 24. novembra, bit će predstavljena knjiga “Žene u partizanima: Između revolucije i tradicije”, autorice Jelene Batinić sa Stanford Univerziteta.

U drugoj recenziji prof. dr. Husnija Kamberović naglašava da knjiga donosi nove interpretacije o ulozi i mobilizaciji žena u partizanskom pokretu, posebno ističući kombinaciju tradicionalne balkanske kulture i revolucionarne retorike koju su komunisti koristili kako bi privukli žene u pokret.

Knjiga detaljno prati dinamiku vojne mobilizacije žena tokom Drugog svjetskog rata, razvoj institucija poput AFŽ-a, te način na koji su se seoske tradicije i rodne norme transformisale unutar partizanskih struktura. Također analizira i poslijeratno nasljeđe partizanki, mijenjanje službenog narativa i marginalizaciju njihove historije nakon 1990. godine.

Autorica Jelena Batinić je historičarka specijalizirana za rodnu historiju, historiju žena, rat i društvo te revolucionarne pokrete. Doktorirala je historiju na Stanfordu, gdje i predaje, a njena monografija o ženama u partizanima 2016. godine osvojila je nagradu “Barbara Jelavich” Asocijacije za slavenske, istočnoevropske i evroazijske studije (ASEEES).