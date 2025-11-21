U Meeting Pointu prikazan film u znak sjećanja na producenta Damira Ibrahimovića

U kinu Meeting Point večeras je održan program Sarajevo Film Festivala “Suočavanje s prošlošću”, koji je privukao veliku pažnju publike. Projekcije su bile besplatne, a gledaoci su imali priliku pratiti filmove koji su obilježeni međunarodnim priznanjima, uz razgovore s autorima.

Publika je pogledala film “Muškarci ne plaču”, prikazan u znak sjećanja na producenta Damira Ibrahimovića.

Nakon filma upriličen je razgovor sa Jasmilom Žbanić, suosnivačicom produkcijske kuće Deblokada, te rediteljem Alenom Drljevićem.