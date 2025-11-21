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SARAJEVO

U Meeting Pointu prikazan film u znak sjećanja na producenta Damira Ibrahimovića

Nakon filma upriličen je razgovor sa Jasmilom Žbanić, suosnivačicom produkcijske kuće Deblokada, te rediteljem Alenom Drljevićem

Prikazan film - Avaz
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Dnevni avaz
Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

21.11.2025

U kinu Meeting Point večeras je održan program Sarajevo Film Festivala “Suočavanje s prošlošću”, koji je privukao veliku pažnju publike. Projekcije su bile besplatne, a gledaoci su imali priliku pratiti filmove koji su obilježeni međunarodnim priznanjima, uz razgovore s autorima.

Publika je pogledala film “Muškarci ne plaču”, prikazan u znak sjećanja na producenta Damira Ibrahimovića.

Nakon filma upriličen je razgovor sa Jasmilom Žbanić, suosnivačicom produkcijske kuće Deblokada, te rediteljem Alenom Drljevićem.

# MEETING POINT
# DAMIR IBRAHIMOVIĆ
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