Završeno deveto izdanje "Dana Jurislava Korenića": "Avazov zmaj" otišao u ruke predstavi "Sjaj zvijezda na plafonu"

Deveto izdanje Internacionalnog festivala „Dani Jurislava Korenića“, koje je od 16. do 21. novembra održano u Kamernom teatru 55, završeno je u petak dodjelom nagrada najboljim predstavama i umjetnicima. Publika i kritika složili su se u jednom: ovogodišnje izdanje donijelo je izuzetno snažnu selekciju koja je potvrdila vitalnost savremene regionalne scene i moć glumačke igre kao temeljnog jezika teatra.





Na javni poziv za učešće pristiglo je čak 85 prijava iz BiH i regiona, a u zvaničnu selekciju uvršteno je pet predstava - dvije iz Bosne i Hercegovine, dvije iz Srbije i jedna iz Hrvatske. Selektorica ovogodišnjeg izdanja bila je mlada rediteljica Ajla Bešić, čija se selekcija isticala raznovrsnošću, ali i jasnim fokusom na glumačku preciznost i emotivni intenzitet.

Takmičarski program

Bosnu i Hercegovinu predstavljale su dvije produkcije:

- „Kiselina“ Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, autorski projekt Asje Krsmanović u režiji Nermina Hamzagića – snažna drama o porodici u trenutku gubitka.

- „Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić“ Gradskog pozorišta Bijeljina, poetska priča o sudbini jedne od najvećih balkanskih pjevačica, u režiji Sonje Petrović.

Iz Srbije su stigle dvije predstave:

- „Sjaj zvezda na plafonu“ Malog pozorišta „Duško Radović“, adaptacija romana Juhane Tidel u režiji Damjana Kecojevića – dirljiva priča o odrastanju uz tešku bolest majke.

- „Sve dobre barbike“, koprodukcija Hartefakta, SARTR-a i Realstagea, u režiji Đorđa Nešovića – savremena, energična i direktna predstava o prostoru, identitetu i odrastanju.

Hrvatsku je predstavljala monodrama:

- „Ljudski glas“ Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula, u režiji Juga Đorđevića, interpretacija Cocteauovog klasika o raspadu jedne veze kroz telefonski razgovor.

Ovogodišnji program potvrdio je širok raspon teatarskih estetika – od intimističkih monodrama do ansambl-predstava, uz snažno prisustvo ženske perspektive, tema gubitka, identiteta, porodičnih lomova i unutrašnjih borbi.

Dobitnici nagrada

Stručni žiri i publika izabrali su najbolje koje su dodijeljene u petak.

Nagradu „Jurislav Korenić“ za najbolju režiju dobio je Jug Đorđević za predstavu „Ljudski glas“.