Završeno deveto izdanje "Dana Jurislava Korenića": "Avazov zmaj" otišao u ruke predstavi "Sjaj zvijezda na plafonu"

Deveto izdanje Internacionalnog festivala „Dani Jurislava Korenića“, koje je od 16. do 21. novembra održano u Kamernom teatru 55, završeno je u petak dodjelom nagrada najboljim predstavama i umjetnicima. Publika i kritika složili su se u jednom: ovogodišnje izdanje donijelo je izuzetno snažnu selekciju koja je potvrdila vitalnost savremene regionalne scene i moć glumačke igre kao temeljnog jezika teatra.
Na javni poziv za učešće pristiglo je čak 85 prijava iz BiH i regiona, a u zvaničnu selekciju uvršteno je pet predstava - dvije iz Bosne i Hercegovine, dvije iz Srbije i jedna iz Hrvatske. Selektorica ovogodišnjeg izdanja bila je mlada rediteljica Ajla Bešić, čija se selekcija isticala raznovrsnošću, ali i jasnim fokusom na glumačku preciznost i emotivni intenzitet.
Takmičarski program
Bosnu i Hercegovinu predstavljale su dvije produkcije:
- „Kiselina“ Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, autorski projekt Asje Krsmanović u režiji Nermina Hamzagića – snažna drama o porodici u trenutku gubitka.
- „Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić“ Gradskog pozorišta Bijeljina, poetska priča o sudbini jedne od najvećih balkanskih pjevačica, u režiji Sonje Petrović.
Iz Srbije su stigle dvije predstave:
- „Sjaj zvezda na plafonu“ Malog pozorišta „Duško Radović“, adaptacija romana Juhane Tidel u režiji Damjana Kecojevića – dirljiva priča o odrastanju uz tešku bolest majke.
- „Sve dobre barbike“, koprodukcija Hartefakta, SARTR-a i Realstagea, u režiji Đorđa Nešovića – savremena, energična i direktna predstava o prostoru, identitetu i odrastanju.
Hrvatsku je predstavljala monodrama:
- „Ljudski glas“ Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula, u režiji Juga Đorđevića, interpretacija Cocteauovog klasika o raspadu jedne veze kroz telefonski razgovor.
Ovogodišnji program potvrdio je širok raspon teatarskih estetika – od intimističkih monodrama do ansambl-predstava, uz snažno prisustvo ženske perspektive, tema gubitka, identiteta, porodičnih lomova i unutrašnjih borbi.
Dobitnici nagrada
Stručni žiri i publika izabrali su najbolje koje su dodijeljene u petak.
Nagradu „Jurislav Korenić“ za najbolju režiju dobio je Jug Đorđević za predstavu „Ljudski glas“.
Nagradu „Dragan Jovičić“ za najboljeg glumca dobio je Mirvad Kurić za ulogu u predstavi „Kiselina“. Nagrada „Dragan Jovičić“ za najbolju glumicu otišla je u ruke Dijani Vidušin za „Ljudski glas“. Nagrada „Žan Marolt“ za najbolju mladu glumicu dobile su Aleksandra Arizanović, Julija Petković i Nevena Kočović, sve tri glumice za predstavu „Sve dobre barbike“.
Nagrada publike za najbolju predstavu dobila je „Sjaj zvezda na plafonu“, Malog pozorišta „Duško Radović“, Beograd. Nagrada „Avazov zmaj“ za najbolju predstavu također je dobila predstava „Sjaj zvezda na plafonu“, u režiji Damjana Kecojevića.
Ova predstava osvojila je najviše simpatija publike i ocjena žirija, čime je postala veliki pobjednik festivala.
Predstava prati mladu Jenu i njen put kroz izazove adolescencije obilježene bolešću majke, prijateljstvima i unutrašnjim borbama. Minimalistička scenografija i izuzetno precizne glumačke kreacije čine je jednim od najemotivnijih komada sezone.
Centar umjetnosti
Završeno izdanje „Dana Jurislava Korenića“ još jednom je potvrdilo da Kamerni teatar 55 ostaje jedan od ključnih centara regionalne teatarske razmjene i susreta. Kroz emotivno snažne, hrabre i raznovrsne izvedbe, publika je imala priliku vidjeti ono najvrednije što teatar danas može ponuditi – istinitu i posvećenu glumačku igru.
Publika se već raduje jubilarnom, desetom izdanju festivala naredne godine.
Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.